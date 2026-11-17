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[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀 미드필더 황인범(30)이 소신발언을 했다. 지금과 같은 임시감독 체제는 누구에게도 도움되지 않는다는 취지로 이야기했다.

한국은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하에 위치한 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 중동의 복병 카타르와 친선 경기를 치른다. 지난 13일 사우디아라비아에 충격의 패배를 당한 한국은 카타르전을 통해 명예회복을 노리겠다는 각오다. 또한 올해 마지막 A매치인 만큼 유종의 미를 거둬야 한다는 의미도 있는 경기다.

경기 하루 전 훈련에 앞서 진행된 인터뷰에서 황인범이 취재진 앞에 섰다. 그는 "올해 마지막 A매치다. 지난 경기 아쉽게 결과 가져오지 못했다. 잘 준비했으니 카타르전은 경기력도 좋지만 결과를 가져오는 경기하는 게 중요할 것 같다"라며 승리가 중요하다고 강조했다.

사우디전 2-3 패배로 팬들의 질타가 크다. 무려 21년 만에 당한 사우디 상대 패배고, 42년 만에 사우디에 3골 이상을 헌납했다. 황인범은 "저번 경기도 잘 준비했다고 생각했는데, 좋은 장면도 나왔지만 부족한 장면도 나왔다. 내일은 그 부족한 부분도 보완해서 경기력과 결과 모두 가져오는 완벽한 경기를 할 수 있도록 선수들이 노력해야 한다. 그렇게 준비하고 있다"라고 말했다.

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로베르트 모레노 감독은 이날 경기를 끝으로 이달 말 계약이 종료된다. 정식 감독으로 전환될지, 카타르전을 끝으로 물러날지 아직 모른다. 부임 후 치른 총 6경기를 기준으로 협회가 판단해야 한다. 9~10월 4경기에서 2승 1무 1패, 11월 1패를 기록했다. 지금까지 5경기에서 2승 1무 2패, 8골을 넣고 7골을 잃었다. 수치상으로는 아주 나쁘다고 할 수 없다. 하지만 내용이 좋지 않았다. 결과도 결과지만 팀 내 갈등설도 터져나와 리더십 부재의 문제점이 부각됐다. 모레노 감독이 지휘봉을 잡고 있지만 임시감독이라는 한계가 너무나 분명히 존재한다.

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믿고 따를 수 있는 감독이 없는 상황은 선수들에게도 혼란을 야기할 수 있다. 이에 대해 황인범은 "이런 이야기 하는 것도 조심스럽다. 저번 소집 때도 그런 인터뷰를 했다. 저는 감독님과도 소통했고 협회와도 이야기를 했다. 지금은 미뤄지긴 했지만, 아시안컵을 앞두고 임시감독 체제로 준비하는 게 모두에게 좋을 건 없다고 얘기했다. 그런 부분을 말씀드렸던 거다"라고 답했다.

이어 "지난 소집 때만 해도 딱 한 경기 치르고 그런 인터뷰를 했던 거라, 어떤 감독님이라는 판단도 없을 때였다. 그 상황에서 말씀드렸던 건데 그렇게 비춰질진 몰랐다. 협회와 이야기했던 것도, 책임질 회장님이 안 계시기 때문에 임시감독 체제로 가는데 그게 선수들에게 그렇게 좋은 상황은 아니라고 생각했다. 아시안컵까지만이라도 감독님과 같이 간다는 게 있었다면 서로 소통하는 게 더 수월할 거라 생각해서 그런 말씀을 드렸던 거다. 감독님이 유임되실지 계약기간까지 하실진 모르겠지만, 내일 경기에서 감독님이 선수들에게 원하시는 모습을 보여드려야 감독님도 후회가 없으실 거다. 그게 선수들 역할"이라고 강조했다.

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2022 카타르 월드컵 이후 한국 축구는 어려운 시간을 보내고 있다. 파울루 벤투 감독이 떠난 뒤 지휘봉을 잡은 위르겐 클린스만 감독은 2023 아시안컵 직후 경질됐다. 이후 새 감독을 구하지 못한 대표팀은 황선홍, 김도훈 등 단기 임시감독과 함께 월드컵 지역예선 일부 경기를 치렀다. 그 과정을 겪은 황인범도 걱정스러움을 내비쳤다. 그는 "지금 모레노 감독님뿐만이 아니라 클린스만 감독님 나가시고 황선홍, 김도훈 감독님이 도와주셨을 때도, 지금 모레노 감독님도 도와주시는 표현이 맞는 거 같다. 그런 부분이 감독님한테도, 선수단한테도, 팀한테도 긍정적이지만은 않다는 건 모두가 알 거라 생각한다. 대한민국 축구가 발전할 수 있는 길로만 모든 게 잘 이루어졌으면 좋겠다"라고 전했다.

팬들에게 하고 싶은 말에 대해선 "저희가 팬들께 응원을 부탁 드리기도 좀 힘든 상황이 된 만큼 이런저런 일들이 있었다. 분위기가 좋지만 않았던 게 사실인데 결국에는 선수들이 해야한다. 지금 선수단과 조금 다르긴 하지만 월드컵 때 실패를 한 것도 저희 책임이고 선수들도 피할 수 없다"라며 "좋지 않은 모습을 보여드린 것에 대한 죄송함이 월드컵 때부터 있었다. 앞으로 한국 축구가 더 발전할 수 있으려면 분명히 모두가 발전을 해야한다고 생각한다. 저부터 경기장 안팎에서 제 역할을 다하는 모습을 보여드리겠다. 선수들 각자 그런 모습을 보여드리고 팀이 더 단단한 팀이 된다면 국민들과 팬들도 다시 저희를 응원해주실 거라 생각한다"라고 전했다.