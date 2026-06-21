"다리 감각이 사라졌었다” 아찔했던 순간 고백한 네덜란드 수비의 핵

[골닷컴] 김형중 기자 = “다리 감각이 사라졌었다”





네덜란드 수비의 핵 버질 반 다이크가 큰 부상을 당할 뻔했다. 네덜란드가 21일 오전 2시(이하 한국시간) 열린 월드컵 F조 2차전에서 스웨덴을 상대로 5-1 완승을 거뒀다. 공격수 브라이언 브로비와 코디 각포가 멀티골을 터트렸고 크리센시오 서머빌이 추가골을 더하며 안토니 엘랑가가 한 골을 만회한 스웨덴을 대파했다.





그러나 이날 경기에서 수비의 반 다이크가 부상의 위험에 빠졌었다. 경기 도중 엉덩이 부위에 강한 충격을 받은 반 다이크는 허벅지 위쪽 감각이 일시적으로 사라지는 아찔한 순간을 겪었다고 밝혔다.





반 다이크는 경기 종료 후 NOS와의 인터뷰에서 충돌 직후 겪었던 신체 증상에 대해 자세히 설명했다. 그는 "엉덩이 쪽에 강하게 부딪혔는데 허벅지 위쪽 감각이 전혀 느껴지지 않았다. 조금 당황스러운 상황이었다"며 "다만 단순히 신경이 눌린 것 같다"고 전했다. 이어 “심각하지는 않은 것 같다. 상태를 지켜봐야 한다”라고 덧붙였다.





큰 부상은 아닌듯하다. 감각이 느껴지지 않았지만 이내 회복하여 풀타임을 소화했다. 정상 컨디션이라면 3차전 튀니지전에서 네덜란드 대표팀 역사상 주장으로서 월드컵 최다 경기 출전 기록을 세우게 된다. 현재 반 다이크는 요한 크루이프, 지오반니 반 브롱크호스트, 프랑크 데 부어, 루드 크롤 등 전설적인 선수들과 함께 주장으로서 월드컵 7경기에 출전하며 공동 1위에 올라 있다.





반 다이크의 부상 우려 뿐만 아니라, 중원의 핵심 프렝키 더 용 역시 선발 출전 여부가 불투명했던 것으로 전해졌다. 더 용은 금주 초 팀 훈련 도중 발생한 충돌로 컨디션에 문제가 생겼다고 밝혔다. 그는 "훈련 중 충돌이 있었는데, 그로 인해 부상을 입었지만 이젠 괜찮아졌다"고 설명했다.





하지만 통증이 없진 않다고 밝혔다. 그는 스웨덴전을 뛰면서도 통증을 느꼈지만 견딜 만한 수준이었다고 전했다. 그는 “몸 상태가 어떨지 지켜봐야겠지만, 회복에는 자신이 있다"고 말했다.





네덜란드는 로날드 쿠만 감독을 향한 비판이 쏟아졌던 일본과 무승부 이후, 스웨덴을 상대로 압도적인 공격력을 선보이며 완벽하게 반등했다. 튀니지와 3차전은 오는 26일 오전 8시 미국 켄자스 시티 스타디움에서 열린다.