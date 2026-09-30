“니가 사람 XX냐” 원색적 비난에 부모 욕까지…국가대표 수비수 설영우 “제발 선 좀 지킵시다” 호소

국가대표 수비수 설영우(27·아우크스부르크)가 가족까지 겨냥한 선 넘은 악성 메시지에 분노하며 자제를 촉구했다.

설영우는 29일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “제발 선 좀 지킵시다”는 글과 함께 최근 자신이 받은 다이렉트 메시지(DM) 캡처 화면을 공개했다. 해당 이미지에는 “니가 사람 XX냐” 등 원색적인 비난과 부모까지 비하하는 내용이 담겨 있었다.

이 밖에도 설영우가 최근 올린 SNS 게시글 일부에도 ‘양심이 있으면 제발 국가대표에서 하차해라’ ‘선은 니가 지켜야지’ ‘고소당할까봐 무서워서 뭔 말을 못 하겠다’ ‘겉멋축구의 원조’ ‘수준이 너무 낮다 ’등 악플이 끊이질 않았다.

설영우를 향한 원색적인 비난은 지난 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 A매치 평가전 직후 거세졌다. 당시 선발 출전한 그는 교체로 물러나기 전까지 72분을 소화하는 동안 다소 아쉬운 경기력을 보였다.

특히 전반 16분 볼 경합 과정 장면을 두고 비판 여론이 일었다. 상황은 이렇다. 설영우는 수비 진영에서 압박해 들어오는 막시밀리아노 아라우호를 따돌린 후 갑자기 멈춰서더니 주심을 바라보며 손을 들었다. 아라우호가 손으로 자신의 몸을 잡은 데다, 공이 아닌 자신의 발을 쳤다는 걸 어필한 거였다.

다행히 주심이 파울을 선언하긴 했지만, 설영우가 주심의 휘슬이 불기 전 플레이를 먼저 중단한 안일한 태도를 두고 비판 여론이 조성됐다. 주심이 휘슬을 불기 전까지 우선 플레이를 계속해야 하는 게 아니냐는 지적이었다. 실제 축구 커뮤니티 등에선 ‘멍청한 플레이’ ‘왜 가만히 있는 거냐’ 등 설영우의 플레이를 꼬집었다.

다만 설영우를 향한 비판은 점점 원색적인 비난으로 바뀌기 시작했고, 급기야 부모까지 비하하면서 선을 넘기 시작했다. 결국 이에 분노한 설영우는 자신의 SNS를 통해 공개적으로 자제를 촉구했다.

사실 설영우를 향한 SNS 테러는 이번이 처음은 아니다. 2026 북중미 월드컵 당시에도 설영우가 부진한 모습을 보이자 일부 팬들은 도를 넘은 욕설과 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등으로 설영우를 괴롭혔다. 특히 선수 생활에 치명적일 수 있는 부상을 당하라는 악담을 퍼붓고, 또 그의 가족과 지인까지 표적이 돼 피해를 받았다.

설영우는 결국 선처 없는 법적 대응을 선언했다. 당시 그는 “이러한 행위는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없으며, 선수 개인뿐 아니라 가족과 주변인들에게도 심각한 피해를 초래할 수 있다”며 “악의적인 비방, 인신공격, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해서는 선처 없을 것”이라고 밝혔다.