눈앞에서 좌절' 월드컵 개막 10일 앞두고 부상에 낙마한 CB 조유민... 전북 조위제 대체 발탁

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보호에 악재가 발생했다. 조유민(30, 샤르자FC)가 부상으로 낙마했다.





대한축구협회는 1일(이하 한국시간) 조유민의 부상 소식을 전했다. 협회는 "검진 결과 우측 발바닥 족저근막 기시부 부분 파열로 전치 8주 진단을 받았다. 북중미 월드컵 경기 출전은 어려울 것으로 판단했다. 소집 해제돼 국내로 복귀, 치료와 재활에 매진할 계획"이라고 발표했다.





조유민은 지난달 31일 열린 트리니다드토바고와 평가전에 센터백으로 선발 출전해, 후반 초반 상대 공격수와 이한범의 경합 과정에서 볼을 탈취해 나오다 스스로 주저 앉았다. 당시 표정이 좋지 않아 심각한 부상이 염려되었고, 결국 그 우려가 현실이 되었다. 8주의 진단이 나옴에 따라 다음주 개막하는 월드컵에 출전할 수 없게 되었다. 조유민으로선 지난 2022년 카타르 월드컵에 이어 두 대회 연속 출전이 불발되는 순간이었다.





대표팀은 대체 자원으로 훈련 파트너로 동행하던 조위제(25, 전북현대)를 발탁했다. 지난 겨울 K리그2 부산아이파크에서 전북으로 이적 후 올 시즌 탄탄한 수비와 적극적인 공격 가담 능력을 선보이며 홍명보 감독의 눈도장을 받았다. 아직 나이가 젊은 만큼 이번 월드컵 전지훈련 기간 동행하며 대표팀의 훈련 파트너로 경험을 쌓을 예정이었지만 조유민의 갑작스런 부상으로 정식 등번호 부여와 함께 엔트리에 들게 되었다. 이전까지 성인 대표팀에 소집된 적이 없었지만, 첫 발탁이 월드컵 무대가 되었다.





협회는 또 다른 훈련 파트너 강상윤(22, 전북현대)도 대회 기간 동행하기로 결정했다. 애초 조위제와 강상윤은 사전 캠프에만 참가하고 귀국하는 일정이었지만, 조위제가 엔트리에 등록되었고 강상윤도 값진 경험을 위해 끝까지 함께 하게 됐다. 골키퍼 훈련 파트너 윤기욱(20, FC서울)은 이미 지난달 최종 명단 발표 때 월드컵까지 동행하는 것으로 정해진 바 있다.





한편, 트리니다드토바고전을 마친 대표팀은 하루 휴식을 취한 뒤, 2일부터 훈련을 재개한다. 4일에는 FIFA랭킹 100위 엘살바도르와 월드컵 직전 마지막 평가전을 치른다.



