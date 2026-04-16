[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 오는 19일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 열리는 전남드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 홈 경기에서 장애인의 날(20일)을 맞아 특별 이벤트를 진행한다.

16일 충남아산에 따르면 구단은 아산시장애인복지관과 협력해 '누구나 함께할 수 있는 90분'을 주제로 경기 홍보 콘텐츠부터 장내외 프로그램까지 다채로운 행사를 준비했다. 이번 행사는 충남아산 캐치프레이즈 'WON AS ONE'에 맞춰 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 문화를 조성하고 지역사회의 장애 인식을 개선하고자 기획됐다.

홈 경기 홍보 포스터에는 점자를 삽입했고, 충남아산 응원가 '사랑한다 아산'을 수어로 표현한 영상을 제작해 포용적인 응원 프로그램을 구성했다. 해당 수어는 홈 경기 당일 장내 비타민 걸스 응원 교육 시간을 활용해 배우는 시간을 가질 예정이다.

경기 전에는 아산시장애인복지관에서 플레이어 에스코트로 나서며 아산시장애인체육회 장애인 축구 팀 선수로 활동하고 있는 오민석 선수가 매치볼 딜리버리에 참여한다.

장외에서는 아산시장애인복지관 주최 장애 인식 개선 O/X 퀴즈, 슈링클, 점자 키링 만들기, 디지털 휠체어 체험 부스가 운영된다. 또한 머천다이즈(MD)샵에서는 '희망나눔 유니폼 드림 찬스' 뽑기 이벤트를 통해 지난 시즌 선수단 실착 유니폼을 제공한다.

아산시장애인복지관 관계자는 "이번 행사를 먼저 제안해 주신 충남아산에 깊이 감사드린다. 홈구장에서 함께할 수 있는 자리가 마련된 것부터 변화의 출발점이라고 생각한다. 앞으로도 지속적인 협력을 이어가길 기대한다"고 전했다.

직전 김해FC2008전에서 1-1 무승부를 거두며 연승을 마감한 충남아산은 안방에서 전남 상대로 올 시즌 네 번째 승리에 도전한다. 충남아산은 현재 6경기 3승 1무 2패(승점 10)로 7위에 위치해 있다.