노르웨이 리그 경기 도중 관중석 붕괴 사고→리그 1위 팀 원정 팬 5명 추락

[골닷컴] 김형중 기자 = 축구장 관중석이 무너져 인명피해가 났다. 노르웨이 리그 트롬쇠와 보되/글림트의 도중 원정 팬 관중석 일부가 무너져 팬들이 구조물 아래로 떨어지는 사고가 발생했다.

9일(한국시간) 글로벌 축구 매체 '골닷컴'의 UK 에디션은 트롬쇠와 보되/글림트의 엘리테세리엔 26라운드 경기에서 사고가 일어났다고 보도했다. 사고는 전반 40분을 넘긴 시점, 스코어 0-0 상황에서 트롬쇠 홈구장 원정석 일부 바닥이 갑자기 꺼지면서 벌어졌다. 주심은 현지 시각 오후 3시 12분 즉시 경기를 중단시켰고, 의료진과 경찰이 사고 구역으로 달려갔다.

현장은 순식간에 공황 상태가 됐다. 관중석에는 보되/글림트 원정 팬 약 600명이 있었고 안전을 위해 구역 전체에 있던 관중들이 대피했다. 목격자인 안드리네 모엔은 현지 매체와 인터뷰를 통해 "응원가에 맞춰 일어나 뛰었는데 바닥이 무너졌다. 우리 앞 줄이 두 동강이 났다"고 말했다. 최소 두 명이 바닥 아래로 떨어졌다는 증언도 나왔다.

피해 규모는 구단 측 설명으로 확인됐다. 보되/글림트 관계자 시몬 페데르센은 "최대 5명이 추락했고 1명이 병원으로 이송됐다"고 밝혔다. 병원으로 옮겨진 팬은 치료 과정에서 의식이 있었다고 전해졌다. 보되/글림트 팬들은 구역을 떠나도록 지시를 받았고, 트롬쇠 팬들이 다른 구역에서 자리를 내줘 원정 팬들을 수용했다. 중상자는 없는 것으로 파악되면서 경기는 재개됐다.

노르웨이 경찰은 일부 관중석이 무너진 원인을 밝히기 위해 공식 수사를 벌이겠다고 밝혔다. 사고가 난 구역은 이날 남은 시간 동안 사용이 금지됐다. 중단된 지 약 50분 만인 현지시각 오후 4시, 전반 43분부터 경기가 다시 시작됐다. 전반 추가시간 보되/글림트 공격수 올라 브륀힐센이 선제골을 터트렸고, 후반 28분에도 브륀힐센이 추가골을 터트리며 경기는 원정 팀 보되/글림트의 승리로 끝났다. 이날 승리로 보되/글림트는 리그 선두를 내달렸다.

보되/글림트는 인구 5만 명의 소도시를 연고로 하는 구단으로, 2017년 승격 이후 이변을 쓰며 유럽 무대에 이름을 알렸다. 이번 시즌 챔피언스리그 리그 페이즈에서는 나폴리에 3-4로 패하는 등 4경기 1승에 그쳐 하위권에 머물고 있으며, 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드전이 남아 있다.

이번 노르웨이 리그 관중석 붕괴 사고는 K리그에 시사하는 바도 크다. 올 시즌 K리그 포항스틸러스의 홈 구장 스틸야드도 관중석 콘크리트 낙하 사고가 있었다. 한국프로축구연맹은 홈 경기 개최 불가 방침을 내렸고, 긴급 안전점검과 보강 후 약 두 달여 만에 홈 경기를 재개한 바 있다. 또한 최근에는 전북현대 홈 구장 전주월드컵경기장의 관중석 철근 부실 소식이 전해지기도 했다.