[네덜란드-일본] 일본, 후반 5분 반 다이크에 헤더 실점 허용, 그러나 곧바로 나카무라 케이토 동점골!

[골닷컴] 김형중 기자 = 일본이 강호 네덜란드를 맞아 전반전 무실점으로 잘 싸웠지만 후반 6분 만에 실점했다. 그러나 곧바로 따라가는 동점골을 텨트렸다.





일본은 15일 오전 5시(한국시간)부터 미국 댈러스 스타디움에서 네덜란드와 2026 국제축구연맹(FIFA) F조 1차전을 치르고 있다. 후반 6분 네덜란드 수비 핵심 반 다이크에 실점했다. 하지만 후반 12분 나카무라 케이토의 동점골이 터졌다.





실시간 FIFA 랭킹 8위 네덜란드는 4-1-2-3 포메이션으로 나왔다. 반 베르브뤼헌이 골문을 지키고, 버질 반 다이크와 얀 폴 반 헤크, 미키 반 더 벤, 덴젤 덤프리스가 포백을 구성했다. 미드필드는 라이언 그라벤베르흐, 티자니 라인더르스, 프랭키 데 용이 지켰다. 전방에는 코디 각포, 돈옐 말런, 크리센시오 서머빌이 나왔다.





FIFA 랭킹 18위 일본은 스리백으로 맞섰다. 스즈키 자이온이 장갑을 꼈고, 타니구치 쇼고, 와타나베 츠요시, 이토 히로키가 수비진을 구성했다. 중원은 도안 리츠, 나카무라 케이토, 카마다 다이치, 사노 카이슈가 섰고, 2선의 마에다 다이즌, 쿠보 타케후사가 최전방의 우에다 아야세를 지원했다.





전반전은 잘 막아냈다. 전반 3분 만에 말런의 슈팅을 스즈키 자이온 골키퍼가 잘 막아냈다. 전반 34분 말런이 강력한 헤더 슈팅을 연결했지만 자이온이 또 다시 막아냈다. 일본은 전반 막판 나카무라 케이토와 우에다 아야세의 슈팅이 나왔지만 골대를 살짝 벗어났다. 전반은 0-0으로 끝났다.





후반 6분 만에 네덜란드의 선제골이 나왔다. 왼쪽 측면에서 나온 프리킥 찬스에서 문전으로 올렸고 볼이 흐르자 반대쪽에서 크로스가 올라왔다. 이를 반 다이크가 머리로 연결했고 헤더 슈팅은 일본 왼쪽 골대를 맞고 골문으로 빨려 들어갔다.





일본도 분전했다. 후반 12분 왼쪽을 돌파한 쿠보의 패스를 받은 나카무라 케이토가 오른발 터닝슈팅으로 골망을 흔들었다. 양 팀의 후반전은 1-1로 팽팽히 진행되고 있다.



