"너 그러다 주먹으로 한 대 맞는다"…'괴물 수비수' 김민재 은사 제대로 뿔났다! 수비수 연속 실책에 '극대노'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김민재(29·바이에른 뮌헨)의 은사 루치아노 스팔레티(67) 유벤투스 감독이 다혈질적인 모습을 보였다.

유벤투스는 6일(한국시간) 네덜란드 알크마르의 AFAS 스타디온에서 열린 AZ 알크마르와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 퇸 코프메이너르스와 랑달 콜로 무아니의 연속골에 힘입어 2-1로 승리했다. 이로써 유벤투스는 3승 1무(승점 10)를 기록하며 5위로 도약했다.

이날 유벤투스는 전반에만 2골을 터뜨리며 일찌감치 승기를 잡는 듯했지만, 후반 막바지 멕스 메이르딩크에게 추격골을 허용한 데 이어 오프사이드가 선언되지 않았다면 동점골을 내줄 뻔한 위험천만한 상황을 맞기도 했다. 모두 후안 카발(25)의 실책에서 비롯된 장면이었다.

첫 실점 장면에서는 로이드 켈리가 제때 볼 처리를 해내지 못하며 역습을 허용했고, 카발을 비롯한 유벤투스 수비진 모두가 박스 안으로 쇄도하는 메이르딩크를 놓쳤다. 오프사이드가 선언된 장면에서는 카발의 아쉬운 위치 선정이 문제점으로 지적됐다.

이에 스팔레티가 분노를 숨기지 않았다. 이탈리아 매체 '코리에레 델로 스포르트'의 보도에 따르면 그는 경기 종료 직후 카발에게 다가가 얼굴을 들이민 뒤 "주먹으로 한 대 맞는다"고 소리쳤다. 스팔레티는 경기 중에도 일부 선수의 집중력 부족에 불만을 드러낸 바 있다.

다만 경기 후 기자회견을 통해서는 "매우 만족스럽다. 대단히 강한 팀을 상대로 좋은 경기력을 보였다"며 결과에 만족스러워했다.

그러면서도 "UEFA 챔피언스리그(UCL)나 UEL에서 봤듯 알크마르 같은 팀은 전술이 뻔해 보일지 몰라도 이를 수없이 반복해 무서운 강점으로 만든다. 우리는 뒤로 밀려나 라인을 올려야 할지 내려야 할지 불안해하다 스루 패스 한 번에 실점했다. 만약 경기가 3~4분 더 이어졌다면 승리하지 못했을 것"이라고 강조했다.

이어 "우리가 승리하면 많은 사람이 상대를 약하거나 우스운 팀으로 취급한다. NEC 네이메헌을 5-0으로 꺾었을 때 모두가 상대를 형편없는 팀으로 평가한 기억이 난다. 그러나 네이메헌은 현재 UEL 무대에서 승점 7(2승 1무 1패)을 따냈다. 모두 우리를 바라보는 시선을 바로잡아야 할 필요가 있다. 공로를 인정해 달라"고 말했다.