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[골닷컴] 김형중 기자 = 김민재를 지도하고 있는 바이에른 뮌헨의 빈센트 콤파니 감독이 릴 수비수 네이선 은고이를 향한 '후계자' 호칭을 웃으며 일축했다.

본 매체(골닷컴)의 글로벌 에디션은 25일(이하 한국시간) 콤파니 감독이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 릴 OSC 원정 경기를 앞둔 기자회견에서 은고이에 대해 언급했다고 전했다. 뮌헨은 26일 오전 5시 프랑스 빌뇌브다스크의 스타드 피에르 모루아에서 릴과 챔피언스리그 리그 페이즈 5라운드를 치른다.

벨기에 출신으로 릴에서 좋은 활약을 펼치고 있는 은고이가 자신의 후계자냐는 질문에 콤파니 감독은 "내 후계자가 아니다"라고 선을 그었다. 그는 "은고이는 자신만의 길이 있고, 그 나이에 더 잘할 수는 없다"고 평가햇다. 이어 "나는 그를 아주 어릴 때부터 알았고, 그의 성장을 지켜보는 것이 흥미롭다"고 덧붙였다.

벨기에 대표팀 레전드 센터백인 콤파니 감독은 대표팀 후배 은고이를 오래 전부터 지켜봤다. 2003년생으로 올해 23세의 은고이는 올해 3월 벨기에 대표팀에 데뷔해 지난 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 포함 A매치 총 14경기를 소화했다.

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콤파니 감독은 은고이의 정신력도 높게 평가했다. 은고이는 월드컵 조별리그 2차전이었던 이란전에서 다이렉트 퇴장을 당하며 어려움을 겪었다. 당시 이 퇴장을 두고 세르비아 출신 해설가가 "흑인 선수들은 집중력이 떨어질 때가 있다"고 발언해 인종차별 논란에 휩싸이기도 했다. 그 해설가는 과거 K리그 포항 아톰즈(스틸러스 전신)에서 뛰던 라데 보그다노비치였다.

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다음 경기 LIL 챔피언스리그 15:00 FCB

하지만 은고이는 징계에서 돌아와 16강전과 8강전에서 풀타임 활약했다. 콤파니 감독은 "이란전에서 실수를 했지만 이후 회복했다. 다시 일어나는 것도 축구의 일부다. 그는 자신감 있게 뛰고 있다"고 칭찬했다. 또 "은고이가 벨기에인이자 콩고인이라서 기쁘고, 그는 긍정적인 상승 곡선을 타고 있다. 이 커리어 시점에서 최고의 클럽에서 뛰고 있다"라고 평가했다.

한편, 뮌헨은 부상 악재를 안고 릴 원정에 나선다. 해리 케인(인대 파열)과 마이클 올리세(발 타박상)가 분데스리가 지난 라운드 쾰른전에서 다쳤다. 마누엘 노이어, 세르주 그나브리, 이스마엘 사이바리, 알폰소 데이비스도 결장한다. 뮌헨은 4경기를 치른 챔피언스리그에서 2승 2무로 14위에 올라 있다. 직전 경기였던 아틀레티코 마드리드전에서 2-0으로 승리했고, 올 시즌 전 대회 무패행진을 달리고 있다.

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21일에 열렸던 쾰른전에서 후반 교체 출전했던 김민재는 이날 경기에 모습을 드러낼 것으로 보인다. 올 시즌 챔피언스리그 4경기 중 3경기에 뛰었고, 이 중 2경기는 선발 출전했다.