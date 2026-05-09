‘내부 분열·무관 유력’ 망가질 대로 망가진 명가 구하러 온다…‘스폐셜 원’ 무리뉴, 13년 만에 레알 마드리드 복귀 가시화

[골닷컴] 강동훈 기자 = ‘스폐셜원’ 조제 모리뉴(63·포르투갈) 감독이 13년 만에 레알 마드리드(스페인)로 돌아올 가능성이 점점 커지고 있다. 레알 마드리드가 내부적으로 모리뉴 감독을 차기 사령탑으로 임명할 가능성에 대해 내부 논의를 시작한 가운데, 모리뉴 감독은 레알 마드리드로부터 제안을 받으면 곧바로 부임할 의사가 있는 것으로 파악됐다.

글로벌 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱은 9일(한국시간) “레알 마드리드는 현재 모리뉴 감독 선임을 두고 내부에서 논의 중”이라며 “그동안 마우리시오 포체티노 감독을 비롯해 위르겐 클롭 감독과 마시밀리아노 알레그리 감독, 또 디디에 데샹 감독의 이름이 거론되어왔지만 레알 마드리드는 모리뉴 감독 외엔 관심을 갖고 있지 않다”고 보도했다.

보도에 따르면 이미 레알 마드리드는 모리뉴 감독의 에이전트인 조르제 멘데스와 초기 논의를 시작했다. 모리뉴 감독은 레알 마드리드 복귀 의사를 분명히 밝혔고, 레알 마드리드는 이를 잘 알고 있는 가운데 플로렌티노 페레즈 회장의 최종 승인이 떨어진다면 곧바로 선임 절차에 착수할 계획이다.

모리뉴 감독은 벤피카(포르투갈)와 계약기간이 2027년 6월까지로 아직 1년가량 남았지만, 계약서에 바이아웃(최소 이적 허용금액)에 해당하는 300만 유로(약 51억 원)를 지불하면 이번 시즌 종료 후 10일 이내에 떠날 수 있는 조항이 있다. 레알 마드리드가 모리뉴 감독을 선임하기로 결단을 내린다면, 300만 유로만 지불하면 되는 셈이다.

모리뉴 감독은 현재 벤피카에서 만족하고 있지만 레알 마드리드의 제안을 받는다면 기꺼이 돌아갈 의향이 있는 것으로 전해졌다. 그가 복귀한다면 무려 13년 만이다. 모리뉴 감독은 2010년 레알 마드리드 사령탑으로 부임해 3년간 이끌다가 경질됐다. 이 기간 스페인 라리가 1회, 코파 델 레이(스페인 국왕컵) 1회, 수페르코파 데 에스파냐(스페인 슈퍼컵) 1회 우승했다.

레알 마드리드는 현재 망가질 대로 망가진 상태다. 이번 시즌을 앞두고 사비 알론소 감독을 선임했다가 알론소 감독이 비니시우스 주니오르와 갈등을 빚은 후 성적이 좋지 못하자 경질했고, 이후 알바로 아르벨로아에게 지휘봉을 맡겼다. 하지만 아르벨로아 체제에서도 성적은 크게 나아지지 않았고, 도리어 내부 갈등만 커졌다.

실제 아르벨로아 감독은 다니 카르바할과 라울 아센시오, 다니 세바요스 등과 갈등을 빚었다. 또 일부 선수들의 부모가 출전 시간을 이유로 아르벨로아 감독을 비난하면서 문제가 되기도 했다. 결국 아르벨로아 감독이 선수단 장악에 실패하자, 최근엔 페데리코 발베르데와 오렐리앵 추아메니가 말다툼을 하다가 주먹다짐을 벌였다.

결국 레알 마드리드는 현재 내부 분위기를 수습하면서 자아가 강한 슈퍼스타를 지휘하는 데 능한 데다, 우승을 이끌 수 있는 새 사령탑을 찾아 나선 끝에 모리뉴 감독을 낙점했다. 모리뉴 감독은 2010년부터 3년간 레알 마드리드를 이끌던 당시 크리스티아누 호날두와 카림 벤제마, 메수트 외질, 세르히오 라모스, 카카 등 슈퍼스타를 지휘했던 바 있다.