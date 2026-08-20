'내가 바로 시즌 오프너' 이강인, 아틀레티코 데뷔골로 이색 기록 썼다! 세 시즌 연속 공식전 첫 골 작렬

[골닷컴] 김형중 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 자신의 데뷔전 말라가전에서 선제 결승골을 터뜨리며 이색 기록을 썼다. 최근 세 시즌 연속 소속팀의 시즌 첫 공식 경기에서 득점에 성공했다.





아틀레티코의 이강인은 20일(이하 한국 시각) 오전 4시 스페인 마드리드에 위치한 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026/27시즌 라리가 1라운드 말라가전에서 후반 13분 교체 투입됐다. 그리고 12분 뒤인 후반 25분, 페널티 박스 바로 바깥 오른쪽에서 수비 세 명을 차례로 제친 뒤 왼발 감아차기 슈팅을 때렸다. 공은 골키퍼가 손도 쓰지 못한 채 골문 오른쪽 구석으로 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬 전원이 기립박수를 보냈고, 스페인 해설진도 감탄사를 연발했다.





아틀레티코 유니폼을 입고 치른 첫 공식 경기에서 터트린 득점이었다. 파리 생제르맹(PSG) 시절이던 2024/25시즌과 2025/26시즌 시즌 첫 경기에서도 득점을 뽑아낸 이강인은 이날 골로 세 시즌 연속 소속팀의 첫 경기 득점이라는 이색 기록을 쓰게 됐다.





2024년 8월 18일 이강인은 2024/25시즌 리그1 1라운드 르아브르와의 원정 경기에서 전반 3분 만에 왼발 감아차기 선제골을 터뜨렸다. PSG가 결국 4-1 완승을 거두며 시즌을 출발하는 데 이강인이 첫 번째 불을 지폈다. 이어 2025년 8월 14일에 열린 2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 토트넘 홋스퍼와의 맞대결에서 0-2로 뒤지던 후반 40분 수비수 3명 사이로 환상적인 중거리 만회골을 터뜨렸다. 이 골이 PSG의 극적인 승부차기 역전극의 도화선이 됐다. 그리고 이번 2026-27시즌, 아틀레티코 마드리드 소속으로 라리가 1라운드 말라가전에서 득점을 신고하며 세 시즌 연속 소속팀의 시즌 첫 공식 골을 넣은 것이다.





새 팀에 합류한 첫 경기, 교체 투입 12분 만에 팀의 새 시즌을 여는 첫 골을 넣었다는 사실은 이강인의 적응력이 얼마나 뛰어난지를 보여주는 단면이다. 소속팀이 바뀌어도, 리그가 달라져도, 시즌 첫 경기에서 결정적인 순간을 만들어내는 능력만큼은 변하지 않았다.





매 시즌 처음으로 터트린 골들은 순도도 높았다. 2024/25시즌 리그1 1라운드 선제골은 팀의 개막 승리로 이어졌고, 2025/26시즌 슈퍼컵에서는 2골을 뒤지던 상황에서 만회골로 분위기를 반전시켜 결국 우승컵을 들어올리는 데 핵심 역할을 했다. 이번 2026/27시즌 라리가 1라운드 선제 결승골 또한 팀의 개막전 승리에 결정적이었다.





이강인은 PSG에서 3시즌을 보내며 리그1 우승과 UEFA 챔피언스리그 우승 등 커리어 통산 12개의 트로피를 수집했다. 하지만 주전 경쟁에서 밀리며 충분한 출전 시간을 보장받지 못하는 아픔도 겪었다. 그러나 아틀레티코에서는 다르다. 650억 원에 달하는 이적료와 등번호 7번이 주어진 것만 봐도 이강인이 팀의 주축으로 뛰어야 한다는 사실을 보여주고 있다.





아틀레티코는 이번 시즌 라리가 우승에 도전한다. 거함 레알 마드리드와 바르셀로나를 상대로 치열한 타이틀 경쟁을 펼쳐야 한다. 이러한 가운데 시즌 시작부터 결정적인 골로 팀 승리에 기여한 이강인의 존재감은 디에고 시메오네 감독에게도 반갑다. 시메오네 감독은 경기 후 "우리에게 꼭 필요한 득점이었다"라며 칭찬의 메시지를 보냈다.