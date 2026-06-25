[남아공전] ‘충격패→32강 빨간불’ 홍명보 감독, 고개 숙였다 “오늘 결과는 제 책임”

“오늘 결과는 감독의 책임이다.”

홍명보 감독은 25일 (한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 끝난 남아프리카공화국과 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대 1로 패한 직후 방송사 인터뷰를 통해 이렇게 말하면서 패배에 대한 책임을 자신에게 돌렸다.

전반전 내내 잦은 패스 미스와 답답한 경기력 속에 고전했던 한국은 후반 시작과 함께 손흥민(LA FC)과 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐), 김진규(전북 현대)를 동시에 투입했다. 변화를 꾀한 후 흐름을 다시 가져오는 듯했던 한국은 후반 18분 타펠로 마세코(리마솔)에게 일격을 맞았다.

다급해진 한국은 라인을 높게 올려 파상공세에 나섰다. 후반 29분에는 조규성(미트윌란)까지 넣으면서 공중볼 전략으로 나섰다. 그러나 번번이 기회를 살리지 못하더니 끝내 승부를 뒤집지 못하면서 그대로 무릎을 꿇었다.

1승2패, 승점 3에 머무른 한국은 이로써 A조 3위로 추락했다. 비기기만 해도 A조 2위를 지키면서 자력으로 32강에 진출할 수 있었던 한국은 결국 경우의 수를 따져야 하는 처지에 놓였다. 12개 조에서 3위에 오른 국가 가운데 성적 상위 8개국 안에 들어야만 32강에 진출할 수 있다.

그야말로 충격패 속 홍명보 감독은 “선제 실점을 내주면서 선수들이 경기를 운영하는데 있어서 조급함이 있었다. 아쉽지만 그래도 선수들은 최선을 다했다고 생각한다”고 짧게 말했다. 이어 김민재(바이에른 뮌헨)의 교체 이유에 대해선 “종아리 부상이 있었다”고 설명했다.

팬들에게 어떤 말을 하고 싶냐는 취재진의 질문에 어두운 표정 속에 “마지막까지 최선을 다했지만, 결과가 아쉽게 됐다. 이 부분에 대해선 전적으로 감독인 제 책임이다. 앞으로 어떻게 될지 기다려야겠지만, 오늘 결과는 감독의 책임”이라며 고개를 떨궜다.