[남아공전] '최악의 졸전 끝 패배'→32강 불투명, 홍명보 감독 "감독인 저의 책임"

[골닷컴] 김형중 기자 = 충격적인 패배다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위 한국이 60위 남아공에 패하며 조 3위로 밀렸다. 홍명보 감독은 자신의 책임이라고 말했다.





한국은 25일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 남아공과 3차전에서 1-0으로 패했다. 이로써 1승 2패 승점 3점이 된 한국은 조 3위로 떨어졌다. 32강 토너먼트 진출은 모든 조의 경기가 끝나봐야 알 수 있게 됐다.





홍명보 감독은 손흥민을 선발에서 빼는 파격 결단을 내렸다. 앞선 두 경기에 선발 출전한 손흥민은 경기에 많은 영향력을 펼쳤지만 공격 포인트를 올리는 데는 실패했다. 다시 말해 상대 수비를 두어 명씩 끌고 다니며 동료들에게 찬스는 간접적으로 만들어줬다. 그러나 골이나 어시스트 등 포인트를 올리진 못했다.





손흥민 대신 황희찬이 왼쪽 윙포워드로 나왔다. 오현규는 최전방 스트라이커로 선발 출전했다. 그러나 전반전 경기력은 최악이었다. 전반 초반 김민재의 헤더, 이강인의 왼발 슈팅 외엔 이렇다 할 찬스를 만들지 못했다. 전반 15분이 지나며 남아공의 역습이 날카로워졌다. 전반은 0-0으로 마쳤지만 슈팅 숫자 11-3으로 많이 밀렸다.





후반 시작과 함께 홍명보 감독은 손흥민과 김진규, 옌스 카스트로프를 투입했다. 하지만 달라진 건 없었다. 오히려 후반 18분 마세코에게 선제 실점을 내주며 벼랑 끝으로 몰렸다. 승점 3점이 필요했던 남아공은 선제골 후 라인을 바짝 내렸다. 한국은 상대의 밀집수비에 고전했다. 상대의 로우 블록에 손흥민은 자신의 장기인 뒷공간 돌파를 할 수 조차 없었다.





후반 중반 이후 조규성까지 투입됐지만 크로스가 쉽게 올라오지도 못했다. 상대는 11명이 모두 수비에 가담하며 한국 공격을 쉽게 막아냈다. 결국 경기는 남아공의 1-0 승리로 끝났다. 충격적 결과였다.





경기 후 방송 인터뷰에 나선 홍명보 감독은 고개를 숙였다. 그는 "조급함이 있었다. 실점이 아쉽지만 선수들 최선을 다했다"라고 전했다. 이어 김민재의 교체에 대해선 "종아리 부상이 있어서 교체했다"라고 답했다.





이제 한국은 다른 조의 3차전 결과를 기다려 봐야 한다. 현재 A, B, C조의 3차전 일정이 끝난 현재 각 조 3위 12개 팀 중 4위에 올라있다. 12개 팀 중 상위 8팀에 들어야 32강에 진출할 수 있다.





홍명보 감독은 "마지막까지 최선 다했지만 결과가 아쉬운 것은 감독인 제 책임이다. 앞으로 일정이 어떻게 될지 모르지만 결과는 감독의 책임이다"라고 말했다.