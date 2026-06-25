[남아공전] '손흥민-이재성 공백' 홍명보호, 남아공전 전반전 기대 이하 경기력... 슈팅 숫자 11-3 열세

[골닷컴] 김형중 기자 = 손흥민과 이재성의 공백이 느껴지는 전반전이었다.





한국은 25일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 남아공과 3차전 전반전을 0-0으로 마쳤다. 현재 1승 1패 승점 3점으로 조 2위에 올라있는 한국은 이날 남아공을 상대로 비기기만 해도 조 2위로 32강 토너먼트에 진출한다.





전반전 경기력이 좋지 않았다. 경기 초반 코너킥 상황에서 김민재의 헤더가 나오면서 분위기를 끌어올렸지만 전반 15분 무렵부터 남아공이 힘을 냈다. 중원에서 한국의 턴오버가 나왔고 남아공은 위협적인 역습을 전개했다.





전반 기록을 살펴보면 슈팅 숫자 11-3으로 남아공이 크게 앞섰다. 유효 슈팅도 남아공 3개, 한국은 없었다. 점유율은 65-35 정도로 한국이 앞섰지만 남아공의 역습이 매서웠다.





홍명보 감독은 이날 경기에 손흥민과 이재성을 모두 선발에서 제외했다. 1992년생 동갑내기 두 선수는 1, 2차전에서 공격의 엔진 역할을 했지만 이날은 벤치에서 시작했다. 대신 최전방의 오현규와 왼쪽의 황희찬이 나왔지만 이렇다 할 장면을 만들어내지 못했다. 특히 오현규는 페널티 박스 안에서 볼을 터치하는 경우가 많지 않아 한국의 공격이 답답할 수밖에 없었다.





한국은 남아공의 11개 슈팅 중 3개의 유효슈팅을 허용했지만 실점을 내주진 않았다. 결국 양 팀의 전반전은 0-0으로 마무리됐다.





후반전에는 손흥민과 이재성 투입이 예상된다. 특히 홍명보 감독은 경기 전 인터뷰에서 손흥민에 대해 "체력적인 면을 봤을 때 후반에 나가는 게 팀이나 본인에게 모두 좋다고 판단했다"라고 말한 바 있다.





다만 후반 투입 시점이 중요할 것으로 보인다. 수비 뒷공간 침투가 전반에 전혀 나오지 않았던 한국은 후반 이른 시간 손흥민을 투입해 공격 패턴의 변화가 필요하다.