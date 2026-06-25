[남아공전] 이럴 수가! '최악의 상황' 현실로…한국, 후반 18분 선제골 허용→조 3위 추락

[골닷컴] 배웅기 기자 = 최악의 상황이 벌어지고 있다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 펼쳐진 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 뒤지고 있다. 현재 후반 18분.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 3-4-1-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김승규, 이한범, 김민재, 이태석, 설영우, 이기혁, 황인범, 백승호, 황희찬, 이강인, 오현규가 나섰다.

휴고 브로스 감독의 남아공은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 론웬 윌리엄스, 오브리 모디바, 음베케젤리 음보카지, 쿨리소 무다우, 이메 오콘, 탈렌테 음바타, 스페펠로 시톨레, 오스윈 아폴리스, 렐레보힐레 모포켕, 타펠로 마세코, 에비던스 막고파가 선발로 출전했다.

전반 초반 한국이 주도권을 쥐고 여러 차례 위협적인 장면을 연출했지만, 전반 중반 이후 점차 흐름을 내주며 수세에 몰렸다. 남아공은 중원에서 거센 압박으로 한국의 빌드업을 방해했고, 간격을 촘촘히 하며 높은 수비 성공률을 보였다.

한국은 후반에 앞서 교체 카드 3장을 활용하며 분위기 반전을 노렸지만, 결국 후반 18분 선제골을 허용했다. 체팡 모레미(올랜도 파이리츠)의 패스에 이은 마세코(AEL 리마솔)의 박스 안 왼발 슈팅이 골망을 흔들었다. 남아공이 1-0으로 앞서 나가며 한국은 3위로 밀려나게 됐다.