[남아공전] 비겨도 2위? 무조건 이긴다…총공세 나선 홍명보호, 옌스·김진규·손흥민 동시 투입 (후반 1분)

[골닷컴] 배웅기 기자 = 홍명보호가 후반 총공세에 나선다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0-0으로 팽팽한 균형을 유지하고 있다. 현재 후반 1분.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 3-4-1-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김승규, 이한범, 김민재, 이태석, 설영우, 이기혁, 황인범, 백승호, 황희찬, 이강인, 오현규가 출전했다.

휴고 브로스 감독의 남아공은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 론웬 윌리엄스, 오브리 모디바, 음베케젤리 음보카지, 쿨리소 무다우, 이메 오콘, 탈렌테 음바타, 스페펠로 시톨레, 오스윈 아폴리스, 렐레보힐레 모포켕, 타펠로 마세코, 에비던스 막고파가 선발로 나섰다.

전반 초반 한국이 주도권을 쥐고 여러 차례 위협적인 장면을 연출했지만, 남아공 역시 가만 있지 않았다. 전반 중반을 기점으로 볼 점유율을 늘려갔고, 중원에서 강도 높은 압박으로 한국의 빌드업을 방해했다. 실제로 남아공은 세 차례 유효 슈팅을 기록하며 한국의 간담을 서늘케 했다.

결국 후반에 앞서 홍명보 감독이 결단을 내렸다. 무승부만 거둬도 2위로 32강 진출을 확정하는 상황이지만 승리를 위해 승부수를 던졌다. 황희찬(울버햄튼 원더러스), 백승호(버밍엄 시티), 이태석(FK 아우스트리아 빈)을 불러들이고 손흥민(로스앤젤레스 FC), 김진규(전북현대), 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)를 투입했다. 이 중 옌스는 한국 유니폼을 입고 처음 FIFA 월드컵 무대에 서게 됐다.