[남아공전] 거센 압박에 중원 '허둥지둥'…여러 차례 위기 넘긴 한국, 0-0으로 전반 종료

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 국가대표팀이 남아프리카공화국의 거센 압박에 좀처럼 해법을 찾지 못하고 있다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0-0으로 전반을 마쳤다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 3-4-1-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김승규, 이한범, 김민재, 이태석, 설영우, 이기혁, 황인범, 백승호, 황희찬, 이강인, 오현규가 출전한다.

휴고 브로스 감독의 남아공은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 론웬 윌리엄스, 오브리 모디바, 음베케젤리 음보카지, 쿨리소 무다우, 이메 오콘, 탈렌테 음바타, 스페펠로 시톨레, 오스윈 아폴리스, 렐레보힐레 모포켕, 타펠로 마세코, 에비던스 막고파가 선발로 나섰다.

전반 초반 한국이 주도권을 쥐고 여러 차례 위협적인 장면을 연출했다. 전반 2분 이강인(파리 생제르맹)의 코너킥에 이은 김민재(바이에른 뮌헨)의 문전 헤더가 골문 앞 모디바(마멜로디 선다운스)의 수비에 막혔다. 전반 8분 이태석(FK 아우스트리아 빈)의 박스 안 컷백 이후 이강인의 문전 왼발 슈팅은 골문 오른쪽으로 비켜갔다.

남아공은 전반 중반을 기점으로 볼 점유율을 늘려갔다. 중원에서 강도 높은 압박으로 한국의 빌드업을 방해했다. 전반 19분 마세코(AEL 리마솔)의 박스 안 오른발 슈팅은 이기혁(강원FC)이 몸을 던져 막아냈다. 전반 30분에는 김승규(도쿄)가 음바타와 막고파(이상 올랜도 파이리츠)의 연이은 슈팅을 선방했다.

전반 34분 황희찬(울버햄튼 원더러스)이 비교적 먼 거리에서 시도한 오른발 중거리 슈팅은 골문 왼쪽으로 벗어났다. 이후 양 팀은 이렇다 할 장면을 연출하지 못했고, 0-0으로 균형을 유지한 채 하프타임에 돌입했다.