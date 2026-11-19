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[골닷컴] 반진혁 기자 = 잉글랜드 대표팀 공격수의 호소가 먹히지 않았다.

글로벌 스포츠 매체 ‘ESPN’에 따르면 이반 토니의 재판 변경 요청을 법원이 받아들이지 않았다.

판사 측은 “이미 정해진 날짜를 변경하는 건 정의에 부합하지 않는다”며 거절한 것으로 알려졌다.

토니는 작년 12월 영국 런던에 위치한 나이트클럽에서 한 남성을 폭행했다는 혐의로 고소를 당했다.

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검찰 주장에 따르면 토니는 남성과 언쟁 과정에서 머리를 들이받은 후 주먹으로 여러 차례 가격했다.

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토니의 변호인은 잉글랜드 대표팀 일원으로 유로 2028에 출전하는 것을 이유로 재판 날짜 변경을 요청했다.

토니의 재판은 오는 2028년 6월 9일부터 치러지는 유로 2028 일정과 겹친다.

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판사는 발탁 가능성은 추측이라면서 재판 날짜 변경을 거절했지만, 토니가 잉글랜드 대표팀에 선발된다면 다시 신청이 가능하다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

토니는 1996년생 공격수로 노샘프턴 타운을 통해 프로 무대에 모습을 드러냈다. 이후 뉴캐슬 유나이티드, 반슬리, 위건 애슬레틱, 피터보로 유나이티드를 거쳐 브렌트포드를 통해 프리미어리그 무대에서 활약했다.

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이후 오일 머니의 유혹에 넘어갔고 지난 2024년 사우디아라비아 리그 알 아흘리로 이적했다.

토니는 잉글랜드 대표팀에서 10경기에 출전해 1골을 기록하고 있다. 2026 북중미 월드컵 무대로 밟았다.

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사진=게티이미지