[나이슈캐치] “지면 심판 욕하니까” 위원장의 청문회 발언, ‘스스로 무능력·경쟁력 추락 인정’

나이슈캐치. 잘 잡았다는 의미의 나이스 캐치에서 영감을 얻은 영어 단어 nice, issue, catch의 변형 합성어다. '좋은 이슈를 포착했다' 정도로 풀이할 수 있다. 주목받는 이슈를 중점적으로 조명하고 더 자세히 들여다본다. [편집자주]

[골닷컴] 반진혁 기자 = 문진희 위원장이 대한민국 심판의 무능력을 인정했다.

문진희 대한축구협회 심판위원장은 지난 30일 국회 문화체육관광위원회에서 주최한 청문회에 참석했다.

청문회에서는 2026 북중미 월드컵에 대한민국 심판이 단 1명도 포함되지 않은 부분을 지적했다.

문진희 위원장은 “우리나라 구조가 지면 심판을 욕하기에 심판을 하려고 하는 사람이 없다”는 황당한 답변을 내놓았다.

그러면서 “2010년까지는 일본과 함께 팀으로 월드컵에 갈 수 있었지만, 2014년부터는 같은 국적으로 구성하는 방식으로 바뀌면서 어려워졌다”고 고충을 설명했다.

문진희 위원장의 발언은 자충수가 됐다. 대한민국 심판들이 욕을 먹는대도 실력 향상을 위해 노력하지 않는다는 의미인 것이다.

더불어 일본과 함께 팀을 꾸렸을 때와는 반대로 지금은 월드컵에 출격하지 못한다는 발언은 대한민국 심판이 세계 무대에서 전혀 경쟁력이 없다는 걸 인정한 꼴이 됐다.

문진희 위원장의 헛발질은 이번이 처음은 아니다. 과거 심판을 육성하는 단계라서 오심이 많다는 이해 불가 발언을 하기도 했다.

문진희 위원장은 “K리그2 심판 가운데 주심 기준으로 10명 정도는 미래 국제 심판을 양성하기 위해 합류시켰다. 상대적으로 젊고 경험이 부족하다. 경험 부족에서 오는 심리적인 압박을 이겨내지 못해서 오심이 많이 나오는 것 같다. 2년 후 K리그1로 승격하면 수준은 높아질 것이다”고 언급한 바 있다.

그러면서 “시즌 중 오심을 공개하면 심판은 혼란과 스트레스가 온다. 각 팀 감독, 팬들께는 죄송하지만, 단계적으로 성장해야 한다. 현재가 그 시기라고 생각한다”며 희생을 호소했다.

K리그2 역시 프로 무대 아닌가? 1경기 결과로 팀의 운명이 바뀔 수 있는 상황인데 왜 심판의 실력 향상을 위한 희생이 있어야 하는지 이해할 수 없는 발언이었다.

문진희 위원장은 작년 대한축구협회장 선거 당시 무자격으로 불법 선거 운동에 가담한 이력이 있다. 투표권이 있는 심판들을 찾아가 지지를 요구하는 자리에 동석한 것으로 밝혀졌다.

대한축구협회장 선거 관리 규정에 따르면 선거운동은 후보자 본인과 선거 사무원만 가능하다.

문진희 위원장은 청문회 자리에서 선거 기간 당시 신분에 대해 “집에서 놀고 있었다”고 대답했다.

문진희 위원장 말대로 집에서 놀고 있었다면 정몽규 회장 캠프의 일원이 아니었는데 선거운동을 한 것이다. 명백한 불법이다.

문진희 위원장이 과거 내뱉었던 무책임한 발언과 청문회에서 밝힌 입장은 왜 더 이상 심판위원장 자리에 있으면 안 되는지 증명했다.

사진=대한축구협회