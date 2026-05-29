[나이슈캐치] ‘정몽규 회장 4선→국정감사 출석·최악의 월드컵 관심 추락’ 책임론 선택은 ‘중도 사퇴’

나이슈캐치. 잘 잡았다는 의미의 나이스 캐치에서 영감을 얻은 영어 단어 nice, issue, catch의 변형 합성어다. '좋은 이슈를 포착했다' 정도로 풀이할 수 있다. 주목받는 이슈를 중점적으로 조명하고 더 자세히 들여다본다. [편집자주]

[골닷컴] 반진혁 기자 = 정몽규 대한축구협회장의 선택은 중도 사퇴였다.

대한축구협회는 29일 2026 북중미 월드컵 이후 사퇴하겠다는 내용이 담긴 정몽규 회장의 성명서를 공개했다.

정몽규 회장은 “이번 월드컵 이후 축구협회장 자리에서 물러나고자 한다”며 중도 퇴사 의사를 밝혔다.

이어 “월드컵에서 성과를 내도록 지원하는 것이 회장으로서 마지막 소임이라 생각하고 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “대표팀에게 아낌없는 지지와 응원을 보내주실 것을 간곡히 부탁드린다”며 성원을 호소했다.

정몽규 회장은 2013년 시작으로 작년 2월 4선에 성공하면서 대한축구협회 수장 역할을 이어오고 있다.

하지만, 정몽규 회장의 4선은 환영받지 못했다. 재임 기간 중 많은 부정적인 이슈를 몰고다니면서 질타가 쏟아졌다.

대한축구협회는 A대표팀 사령탑 감독 선임 과정에서 외국인 후보가 우선순위였지만, 절차를 무시하고 홍명보 감독을 선임하면서 불공정하다는 의혹을 받았다.

국회 문화체육관광부 위원회는 지난 2024년 2월 전체 회의를 개최하고 대한축구협회에 대한 현안 질의를 진행했다.

정몽규 회장은 현안 질의 자리에 증인으로 출석하는 상황까지 벌어진 것이다. 이후 4선 도전을 공식화했고 당선까지 끌어냈다.

여론은 싸늘했다. 홍명보 감독 선임 과정에서 불공정한 상황이 있었다며 대한민국 축구를 향한 인기를 차갑게 식었다.

대한민국 축구를 향한 싸늘한 시선은 월드컵 관심 하락으로 이어졌다. 지상파 채널의 중계권 구매 포기까지 이어졌고 개막을 앞둔 상황에서도 흥행 분위기는 온데간데없다.

정몽규 회장 체제에서 승부 조작 축구인 기습 사면, 2023 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 졸전, 1984년 이후 40년 만에 올림픽 본선 진출 실패 등 최악의 결과가 이어졌다.

특히, 지난 16일 북중미 월드컵 최종 명단 발표하는 날 대표팀 행사 자리가 아닌 골프장에 모습이 포착되는 등 상황 판단력이 떨어지는 최악의 행보를 보이기도 했다.

정몽규 회장을 둘러싼 대한축구협회를 향한 화살과 책임론은 북중미 월드컵을 앞두고도 수그러들지 않았다.

설상가상으로 대한축구협회의 감독 선임 과정 절차 위반, 승부 조작 축구인 사면 논란 등에 대해 문화체육관광부의 징계 요구 절차가 적법하다는 행정법원 1심 판결로 인해 사면초가의 상황에 놓였다.

정몽규 회장은 물러설 곳이 없다는 판단을 내린 걸까? 책임론에 더 큰불이 지펴진 상황에서 중도 사퇴라는 선택으로 씁쓸한 마무리를 짓게 됐다.

사진=대한축구협회