[나이슈캐치] ‘심판 도대체 언제 바뀌나’ 이제 와서 어쩌라고? ‘시즌 막판 승급 시스템 변경’

나이슈캐치. 잘 잡았다는 의미의 나이스 캐치에서 영감을 얻은 영어 단어 nice, issue, catch의 변형 합성어다. '좋은 이슈를 포착했다' 정도로 풀이할 수 있다. 주목받는 이슈를 중점적으로 조명하고 더 자세히 들여다본다. [편집자주]

[골닷컴] 반진혁 기자 = 도대체 대한민국 심판은 언제 바뀔까?

국내 축구 사정에 정통한 관계자에 따르면 최근 대한축구협회 심판위원회는 승강 시스템 변경안을 공표했다.

K리그 심판은 한 시즌이 끝나면 평가안에 따라 K리그1, K리그2 등 승급과 승강이 이뤄진다.

대한축구협회 심판위원회는 심판 승강 시스템을 변경했는데 기존 100% 경기 평점 중심에서 경기 평점 80%, 교육 활동 체력 검증 등 20%를 반영하기로 했다.

문제는 심판 승강 시스템 변경 시기다. 보통 새로운 시즌 개막 전 공표하는데 내년이 2달 남짓 남은 지난 10월 30일에 발표한 것이다.

형평성도 어긋난다는 지적이 이어지고 있다. 승강 시스템에 반영하기로 한 교육 활동이 필수 참석이 아닌 권고이었던 것으로 드러났다.

보통 K리그 심판은 별개 직업을 두는데 일정 조율이 불가한 상황에서 권고 사항이었기에 큰 의미를 두지 않았던 인원이 많았던 것으로 알려졌다.

하지만, 필수 참석이 아닌 선택이라고 해놓고 이제 와서야 승강에 반영한다는 것이다. 교육을 수강하지 못한 심판은 점수가 깎이는 상황을 맞은 것이다.

기존 규정대로 승강을 준비했는데 갑자기 시스템이 변경되면서 낙동강 오리알 신세를 맞은 심판이 적지 않은 상황이다.

성실하게 규정대로 준비했는데 피해를 봐야 하는 아이러니한 판이 펼쳐진 것이다.

대한축구협회 심판위원회는 이번 시즌도 바람 잘 날이 없다. 지난 10월 21일 국회 국정감사에서 문진희 전 위원장과 관련해 충격적인 사실이 밝혀졌다.

현직 시절 심판과 평가관들에게 금품을 요구했다는 것이다. “한 번 지원해달라고 연락했다. 용돈 좀 보내줘. 내가 계좌 하나 보내줄게”라는 내용이 담긴 녹취가 공개되기도 했다.

명백한 범죄다. 공정성을 훼손하는 동시에 직위를 악용해 심판들의 생명과도 같은 승급과 배정을 볼모로 삼은 것이다.

문진희 전 위원장은 한마디 말도 없이 전화번호까지 바꾸면서 무단으로 국정감사에 불참한 것으로 국회에서는 탄식이 흘렀다.

정당한 사유 없이 불출석한 문진희 전 위원장에 대해 고발 등 적절한 조치가 이뤄져야 한다는 목소리가 나오는 중이다.

사진=게티이미지