'나고 자란 런던에서 발롱도르 수상' 해리 케인, 잉글랜드 축구협회는 '축구성지' 웸블리 금빛 쇼

[골닷컴] 김형중 기자 = 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 2026 발롱도르를 수상하며 25년 만에 잉글랜드 선수 출신 세계 최고의 자리에 올랐다.





케인은 27일(한국시간) 영국 런던에 위치한 팰러디엄에서 열린 제70회 발롱도르 시상식에서 영예의 수상자로 선정됐다. 브라질 레전드 호나우두로부터 트로피를 건네받은 케인은 2위 라민 야말(19·바르셀로나), 3위 킬리안 음바페(28·레알 마드리드)를 따돌리고 생애 첫 발롱도르의 영광을 차지했다.





잉글랜드 출신으로는 2001년 마이클 오언 이후 25년 만이다. 또 이번 시상식은 1956년 스탠리 매튜스의 초대 발롱도르 수상을 기념해서 역대 처음으로 런던에서 개최됐다. 잉글랜드 축구협회(FA)는 웸블리 스타디움 아치를 금색으로 물들이며 대표팀 주장의 수상을 축하했다.





케인의 2025/26시즌 기록은 압도적이었다. 클럽과 국가대표를 합산해 65경기 73골을 기록했다. 바이에른 뮌헨에서는 분데스리가 득점왕을 차지하며 팀의 리그·DFB-포칼 우승을 이끌었고, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서도 득점왕에 오르는 등 전방위적인 활약을 펼쳤다. 잉글랜드 대표팀 유니폼을 입고서도 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 6골 1도움을 기록하며 팀을 3위에 올려 놓았다.





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수상 소감을 전한 케인은 철저히 팀을 강조했다. 그는 "잉글랜드 국가대표팀 모든 선수들에겐 정말 특별한 한 해였다. 완벽하지는 않았지만 많은 좋은 순간들을 경험했다. 우리는 훈련장과 경기장에서 강한 유대를 쌓았고, 월드컵 기간에도 큰 단결을 느꼈다"라고 했다. 이어 "여러분의 주장이 된다는 것은 정말 큰 영광이다. 그것이 저를 정말 자랑스럽게 만들었고, 그렇기 때문에 이 상은 분명 우리 모두의 것"이라고 말했다.





토마스 투헬 잉글랜드 감독과 코칭스태프에 대한 감사도 빠지지 않았다. 케인은 "토마스 투헬 감독과 잉글랜드 대표팀 코칭스태프에게 다시 한번 감사드린다. 리더십 방식과 우리에게 동기부여하고 우리의 수준을 높이도록 하는 방식은 정말 대단했다. 잉글랜드 엠블럼을 달 수 있다는 것이 저에게는 영광"이라고 전했다. 또 데비 휴잇 잉글랜드 축구협회장과 협회 관계자들에 대한 감사로 소감을 마무리했다.





케인은 발롱도르 외에도 공격수 상(Attacker of the Year)과 게르트 뮐러 상을 추가로 수상하며 2025/26시즌 세계 최고 공격수임을 공식적으로 인정받았다.





그는 자신이 태어나고 자란 런던에서, 자신의 가족과 소속팀 바이에른 뮌헨 및 잉글랜드 대표팀 선수단과 관계자들이 지켜보는 가운데 생애 첫 발롱도르 트로피를 들어 올렸다.