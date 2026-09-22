[나고야 아시안게임] ‘에이스’ 엄지성 선발 출격…‘조 1위 목표’ 韓축구, 사우디전 선발 라인업 발표

‘에이스’ 엄지성(스완지시티)이 사우디아라비아를 상대로 선발 출격한다.

이민성 감독이 이끄는 한국은 22일 오후 7시 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열리는 사우디아라비아와 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 2차전을 치른다. 킥오프를 한 시간여 앞두고 선발 라인업이 공개됐다.

한국은 4-2-3-1 포메이션으로 나선다. 김명준(헹크)이 최전방을 책임지고 엄지성을 필두로 이현주(아로카)와 양민혁(베스테를로)이 2선에서 지원 사격한다. 이기혁과 이승원(이상 강원FC)이 3선에 위치하고, 배현서(경남FC)와 신민하(강원FC), 김지수(브렌트퍼드), 최석현(울산 HD)이 수비라인을 형성한다. 골문은 김준홍(수원 삼성)이 지킨다.

한국은 이미 사우디와 나란히 1승씩 챙기면서 8강행을 확정지은 상태다. 이번 대회 남자축구는 15개국이 4개조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1·2위가 8강에 진출한다. 다만 한국이 속한 D조만 카타르, 사우디아라비아 등 3개국이 배정됐다.

현재 한국(+3)은 사우디(+2)에 득실차에서 앞서 1위에 자리하고 있다. 만약 이날 승리 또는 무승부를 거두면서 1위를 지키면, 결승전 전까지 일본을 피할 수 있다. 개최국 일본은 강력한 우승 후보로 평가받고 있다. 당장 올해 초 사우디아라비아에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 우승을 차지했다.

한국 입장에선 지난해 10월 사우디아라비아와 두 차례 원정 평가전에서의 패배를 설욕할 기회이기도 하다. 당시 한국은 첫 경기에서 0대 4로 완패했고, 두 번째 경기에서도 0대 2로 무너졌다. 이 연령대 기준 역대 사우디아라비아와 상대 전적은 6승3무2패로 우위에 있다.