[나고야 아시안게임] 이영준·엄지성·배준호 출격…‘4연속 금메달 도전’ 韓 축구, 중국전 선발 라인업 발표

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 4연속 금메달에 도전하는 한국축구가 결승으로 향하는 길목에서 만난 중국을 상대로 이영준(그라스호퍼), 엄지성(스완지시티), 배준호(스토크시티)로 이어지는 공격진을 꺼냈다.

이민성 감독이 이끄는 한국은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열리는 중국과 대회 남자축구 준결승전을 치른다. 킥오프를 한 시간여 앞두고 선발 명단이 공개됐다. 한국은 변함없이 4-2-3-1 포메이션으로 나선다.

이영준이 최전방 공격수로 나선다. 엄지성과 배준호, 그리고 이현주(아로카)가 2선에서 지원 사격한다. 이승원(강원)과 황도윤(서울)이 3선에 위치하고, 배현서(경남)와 신민하(강원), 김지수(브렌트퍼드), 최석현(울산)이 수비라인을 형성한다. 골키퍼 장갑은 김준홍(수원)이 낀다.

대회 4연속 금메달에 도전하는 한국은 당초 우려와 달리 이번 대회에서 순항을 이어왔다. 유일하게 3개국이 속한 조별리그 D조에서 카타르(4대 1 승)와 사우디아라비아(2대 0)를 잇달아 제압한 후 토너먼트 첫 경기였던 8강에서 베트남을 4대 0으로 대파하고 준결승에 안착했다.

특히 김명준과 엄지성이 나란히 3골씩 넣었고, 뒤늦게 합류한 이영준도 2골을 기록하면서 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있다. 골은 없지만 공격에서 중추적인 역할을 맡고 있는 배준호와 중원을 지탱하고 있는 이기혁, 그리고 수비라인의 핵심 김지수 등의 활약도 눈부시다.

반면 이 대회에서 B조에 속한 중국은 조별리그에서 북한을 2대 1로 꺾은 후 이란, UAE(아랍에미리트)와 잇달아 득점 없이 비긴 뒤 8강에 진출했다. 8강에서는 태국을 3대 0으로 손쉽게 제압했다. 중국이 이 대회에서 준결승에 오른 것은 28년 만이다.