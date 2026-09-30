[나고야 아시안게임] 결승전서 운명의 한일전? 이민성 감독 “누가 올라오든 목표 달성하기 위해 경기할 뿐”

이민성 23세 이하(U-23) 축구대표팀 감독은 결승전 상대가 누가 되든 신경 쓰지 않고 목표로 한 금메달을 따겠다고 다짐을 밝혔다.

이 감독이 이끈 한국은 30일 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 준결승전에서 이영준(그라스호퍼)과 배준호(스토크시티)의 골에 힘입어 중국을 2대 1로 제압했다. 한국은 내달 3일 오후 7시 30분 일본 도요타시의 도요타 스타디움에서 우즈베키스탄과 일본 맞대결 승자와 금메달을 두고 격돌한다.

이 감독은 “어려운 경기를 예상했었는데, 선수들이 잘 버텨줬다. 초반 실점으로 선수들이 힘들었을 텐데도 잘 극복하고 마지막에 역전해서 승리한 것에 만족한다”며 “이제 결승전 한 경기 남았다. 잘 준비하도록 하겠다”고 소감을 밝혔다.

결승전에서 ‘숙명의 라이벌’ 일본과 맞붙을 수도 있는 가운데, 취재진이 한일전을 어떻게 바라보는지 묻자 “한일전에 대해서 특별한 게 있다기보단, 저희는 또 다른 목표가 있다”며 “그래서 누가 올라오든 우리의 목표(금메달)를 달성하기 위해서 경기를 할 뿐”이라고 담담하게 말했다.

이날 결장한 양현준(셀틱)과 이기혁(강원) 등의 몸 상태에 대해선 “100% 유지하는 게 쉽지 않을 것 같다. 내일 체크해봐야 한다”는 이 감독은 “선수 보호가 먼저다. 선수를 차출하는 것이기 때문에 온전한 몸 상태로 돌려보내는 게 맞다고 생각한다”고 했다. 이어 “다른 선수들도 잘 준비하고 있기 때문에 제 역할을 다해줄 것”이라고 덧붙였다.

다음은 이민성 감독과의 일문일답.

-경기총평

“어려운 경기를 예상했었는데, 선수들이 잘 버텨줬다. 초반 실점으로 선수들이 힘들었을 텐데도 잘 극복하고 마지막에 역전해서 승리한 것에 만족한다. 이제 결승전 한 경기 남았다. 잘 준비하도록 하겠다.”

-첫 실점 장면을 복기하자면.

“계속해서 준비했던 부분이었는데, 미드필더와 센터백들의 미스로 인해서 실점이 나왔다. 그건 경기 중에 나올 수 있는 부분이다. 그걸 다시 반복 안 하도록 하는 게 우리의 임무다.”

-엄지성이 주장 완장을 차고 나왔는데.

“원래 주장인 이기혁이 출전하지 못하면서 주장을 맡았는데, 충분히 그 역할을 잘 해줬다. 이번에 와일드카드로 뽑힌 선수들이 희생하는 점에 상당히 만족하고 있다.”

-결승전에서 일본과 맞붙을 수도 있는데.

“한일전에 대해서 특별한 게 있다기보단, 저희는 또 다른 목표가 있다. 그래서 누가 올라오든 저희의 목표를 달성하기 위해서 경기를 할 뿐이다.”

-완전체로 베스트11이 가동된 적이 없다. 결승전에선 가능할지.

“저도 궁금하다. 일단 기본 원칙은 선수의 보호라고 생각한다. 아무리 중요한 대회라도 선수들의 몸 상태가 완전치 않으면 선수를 보호하는 게 저희 임무다. 완전체가 된다고 하면 더할 나위 없이 좋겠지만, 어차피 엔트리가 23명이기 때문에 그 안에 있는 선수들이 준비를 잘하면서 제 역할을 다해줄 거라고 생각한다.”

-양현준과 이기혁 등 결장한 선수들의 몸 상태는.

“아직까지 몸 상태를 100% 유지하는 게 쉽지 않을 것 같다. 저희도 오늘 지나고 내일 몸 상태를 체크해봐야 한다. 전에 말했듯이 선수 보호가 먼저다. 선수를 차출해서 기용하는 것이기 때문에 온전한 몸 상태로 돌려보내는 게 맞다고 생각한다.”

-이영준의 득점력 평가는.

“(이전부터) 계속 봐왔고, 지난 3월에 소집해서 득점하는 것을 보고 충분히 가능하겠다고 생각했다. 또 그 이후로 계속 좋아지고 있었다. 소속팀에서 풀타임을 뛴 경기가 많지 않아서 풀타임을 소화하는 게 쉽지 않을 텐데 끝까지 최선을 다해줘서 감사하게 생각한다.”

-선제골을 헌납할 당시 전열이 다듬어지지 않으면서 실점했는데.

“구조적으로 2-3-5 대형을 유지하려고 했고, 거기서 볼을 빼앗겼을 때 바로 카운터 프레싱을 하는 게 1차적인 목표였다. 그래서 레스트 디펜스에 대한 부분을 계속 연습했지만, 연습 기간이 충분하지 않았다. 선수들 회복이 우선이었기 때문에 미팅을 통해서만 했다. 그래서 실수가 나올 거라고 어느 정도 예측은 했는데, 그게 너무 쉽게 나와서 아쉬운 부분이다. 공격적인 부분은 배준호가 두 번째 골을 넣은 장면은 계속 연습했는데, 집요하게 파고든 게 적중했다.”