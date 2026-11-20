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프로축구 K리그2 충남아산FC가 오는 22일 오후 4시 30분 목동종합운동장에서 서울 이랜드FC와 33라운드 원정경기를 치른다.

충남아산FC는 11승10무9패, 승점 43으로 7위에 올라 있다. 5위 부산 아이파크와 6위 화성FC(이상 승점 48)와 격차는 승점 5다. 플레이오프 진출 가능성을 살리려면 이번 남은 2경기에서 모두 승리한 뒤 경쟁 팀들의 결과를 지켜봐야 한다.

최근 흐름은 긍정적이다. 충남아산FC는 앞서 32라운드 파주 프런티어FC 원정에서 1대 1 무승부를 기록하며 6경기 무패(3승3무)를 이어가고 있다. 또한 앞서 홈에서 열린 서울 이랜드FC와 맞대결이었던 11라운드에서도 3대 0으로 승리한 바 있다.

상대 서울이랜드FC 역시 물러설 수 없는 상황이다. 17승6무7패, 승점 57로 3위에 올라 있는 가운데 2위 수원FC(승점 60)를 바짝 쫓고 있다. 승점 3이 절실히 필요한 양팀은 경기 초반부터 치열한 승부가 펼쳐질 전망이다.

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승리의 중심에 설 선수는 김종민이다. 김종민은 매 경기 공중볼 경합에서 강점을 보이며 상대 수비에 부담을 주고 있다. 김종민은 특히 11라운드 서울 이랜드FC전에서 프로 데뷔 후 첫 해트트릭을 완성한 좋은 기억이 있다. 문전에서의 정확한 위치 선정과 결정력을 앞세워 이번 경기에서도 다시 한번 서울 이랜드FC의 골문을 열 수 있을지 주목된다.