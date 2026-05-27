"끔찍하고 가슴 아픈 일" 前 사우샘프턴 공격수 우도, 비시즌 휴가 중 숨진 채 발견…향년 21세

[골닷컴] 배웅기 기자 = 과거 사우샘프턴에 몸담은 고(故) 빅터 우도가 세상을 떠났다. 향년 21세.

글로벌 매체 'ESPN'은 26일(한국시간) "나이지리아축구연맹(NFF)이 우도의 사망을 확인했다"며 "그는 26일 나이지리아 아부자에서 숨진 채 발견됐다. 우도는 SK 디나모 체스케부데요비체 소속으로 2025/26시즌 일정을 마친 뒤 귀국한 상태였다"고 보도했다.

매체에 따르면 우도는 사망 전날 밤 친구들과 시간을 보냈다. 일부 현지 매체는 음식 또는 알코올 중독 가능성을 언급했지만 현재까지 공식적으로 확인된 바는 없다.

아데몰라 올라지레 NFF 커뮤니케이션 디렉터는 매체와 인터뷰에서 "이토록 유망한 젊은 선수가 갑작스럽게 세상을 떠났다는 사실에 말로 표현할 수 없을 만큼 충격과 슬픔을 느끼고 있다"며 "자세한 정보를 기다리고 있지만, 이번 일은 끔찍하고 가슴 아픈 일"이라고 밝혔다.

우도는 2023년 3월 앤트워프에 입단했고, 2023/24시즌 2군 팀인 영 레즈 앤트워프에서 21경기 12골을 기록하며 주목받았다. 이듬해 겨울 사우샘프턴으로 이적하며 프리미어리그(PL) 무대에 도전장을 내밀었지만 데뷔전을 치르지는 못했다. 지난해 10월 체스케부데요비체로 적을 옮긴 뒤에는 B팀에서만 경기에 나섰다.

앤트워프는 같은 날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "우리는 우도의 사망 소식을 접하고 큰 슬픔에 잠겨 있다. 우도의 가족과 친구, 그리고 그를 사랑하는 모든 이에게 깊은 위로의 마음을 전한다"고 애도를 표했다.

사우샘프턴 역시 "우도의 비극적인 사망 소식을 접하고 큰 슬픔에 잠겨 있다. 이 지극히 힘든 시기에 구단의 모든 구성원은 우도의 가족과 지인을 위해 마음을 모을 것"이라고 전했다.