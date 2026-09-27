끊이지 않는 '이강인 태클 논란'에 AT 마드리드 동료 작심 발언…"패배 인정 못하는 투정일 뿐"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인의 태클로 촉발된 논란이 계속되는 가운데 알렉스 바에나(이상 25·아틀레티코 마드리드)가 작심 발언을 내놓았다.

스페인 매체 '디아리오 아스'는 27일(이하 한국시간) "'마드리드 더비'의 여파가 가라앉지 않고 있다. 며칠 동안 미겔 앙헬 오르티스 아리아스 주심과 다니엘 헤수스 트루히요 수아레스 비디오 판독(VAR)심의 판정을 둘러싼 논란이 끊이지 않았다"고 보도했다.

이어 "여기에 경기 후 크리스티안 로메로(아틀레티코)와 이강인의 파울 장면이 담긴 사진을 꺼내 들고 항의한 주제 무리뉴 레알 감독의 행동 역시 도마 위에 올랐다"고 전했다.

레알은 지난 21일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코와 2026/27 라리가 7라운드 원정 경기 '마드리드 더비'에서 1-2로 석패했다.

문제의 상황은 전반 37분과 45분 각각 발생했다. 전반 37분 로메로가 태클을 피하는 과정에서 주드 벨링엄의 무릎을 밟았고, 전반 45분에는 이강인이 볼 경합을 벌이던 중 페데리코 발베르데의 왼쪽 발목을 향해 거친 태클을 가했다. 로메로에게는 경고가 주어졌지만, 이강인의 경우 파울이 선언됐을 뿐 카드는 나오지 않았다.

이에 무리뉴는 경기 후 기자회견에서 로메로와 이강인의 파울 장면이 담긴 사진을 꺼내 들고 "두 장면 모두 명백한 퇴장이다. 결국 스페인왕립축구연맹 심판기술위원회(CTA)의 문제다. 오르티스 아리아스는 국제 무대 경험이 전무한 심판이다. 그가 왜 이 경기에 배정됐는지 모르겠다. 압박감을 감당하지 못했다"고 주장했다.

그러면서 "다만 VAR심은 압박감이 없다. 아니면 압박감이 있는데 우리가 모르는 것일 수도 있다. 작은 경기만 맡아 온 경험 부족한 주심과 큰 경력을 가진 VAR심의 조합이었다. CTA에 축하의 뜻을 전한다"고 덧붙였다.

다만 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 "다른 감독의 의견을 이해한다"면서도 "우리가 일부 판정에서 이득을 봤더라도 심판을 향한 존중은 반드시 지켜져야 한다. 그렇지 않으면 모든 것이 허용되기 때문이다. 무리뉴라고 해서 모든 것이 허용되지는 않는다"고 꼬집었다.

바에나 역시 무리뉴의 발언을 투정으로 치부하며 맞불을 놓았다. 아스에 따르면 바에나는 "졌기 때문에 불평하는 것"이라며 "반대의 상황이었다면 이 정도로 길게 회자되지도 않았을 것이다. 레알이 아틀레티코에 패했을 때 늘 벌어지는 일이다. 마치 어린 아이의 투정 같다. 사진을 들고 벌인 쇼는 명백한 떼쓰기이자 승부에 승복하지 못하는 모습일 뿐"이라고 일갈했다.