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프로축구 충남아산FC가 19일 아산시 관내 고등학교 4곳(온양고등학교, 온양여자고등학교, 아산고등학교, 한올고등학교)을 찾아 ‘2027 대학수학능력시험’에 응시하는 수험생들 응원에 나섰다.

이번 행사는 오랜 시간 시험을 준비해 온 지역 수험생들을 격려하고 힘을 보태기 위해 마련됐다. 이날은 구단 전 직원과 선수단 13명(김민호, 나임, 막스, 박세직, 박주영, 비티뇨, 성문경, 손준호, 양승욱, 윤제희, 최보경, 최현웅, 최희원)이 참여했으며 이른 아침부터 고사장 앞에서 핫팩과 간식 꾸러미 약 400개를 준비해 수험생들을 맞았다.

선수들은 고사장으로 발걸음을 옮기는 수험생들에게 준비한 선물을 건네며 격려의 말을 전했다. 또한 ‘수험생 여러분을 응원합니다’, ‘오늘 수능 대박 날 사람, 너!’ 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 수험생들이 그동안 준비한 실력을 발휘할 수 있도록 응원했다.

충남아산FC 주장 최보경은 “3년 동안 꿈을 향해 노력해 온 수험생 여러분 모두 고생 많았다. 직접 만나 응원하며 조금이나마 힘을 보탤 수 있어 기쁘다. 긴장하지 말고 준비한 만큼 실력을 발휘하길 바란다. 시험이 끝나면 오는 29일 홈 폐막전에도 찾아와 함께 즐겼으면 좋겠다”고 말했다.