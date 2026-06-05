‘꿈을 향해 킥오프!’ 충남아산FC, 아산 배방중서 ‘청소년진로멘토링 100인 100색’ 특강 진행

프로축구 K리그2 충남아산FC가 지난달 29일 아산 배방중학교를 찾아 ‘청소년진로멘토링 100인 100색’ 진로 특강을 진행했다.

아산시청소년문화센터가 진행하는 ‘청소년진로멘토링 100인 100색’은 지역 내 다양한 분야에서 활동 중인 직업인을 멘토로 연결해 청소년들의 진로 탐색을 돕는 프로그램이다. 학생들은 현장 실무자의 경험을 바탕으로 직업에 대한 현실적인 이야기를 듣고 자신의 적성과 관심 분야를 구체적으로 고민해 보는 시간을 갖는다.

충남아산은 2023년부터 해당 프로그램에 참여하며 지역 청소년들과 꾸준히 만남을 이어오고 있다. 올해 역시 진로 특강에 참여해 학생들에게 스포츠 산업과 프로축구단 프런트 직무를 소개하며 축구를 바라보는 또 다른 시선을 전했다.

이날 강연은 충남아산 홍보마케팅팀 손혜영 사원이 맡아 중학교 2·3학년 학생들을 대상으로 두 교시에 걸쳐 진행됐다. 손 사원은 프로축구단이 운영되는 방식과 프런트의 역할을 설명하며 경기장 안팎에서 이뤄지는 다양한 업무를 학생들의 눈높이에 맞춰 쉽게 풀어냈다. 또한 강연 중간에 퀴즈 타임을 마련해 충남아산 MD 상품을 선물로 증정하며 학생들의 큰 호응을 얻기도 했다.

강연을 진행한 손 사원은 “흔히 축구단을 떠올리면 선수나 감독을 먼저 생각하지만 그 뒤에는 홍보마케팅, 경기 운영 등 많은 구성원의 업무가 맞물려 구단이 운영되고 있다. 이번 강연이 학생들이 스포츠 산업을 조금 더 넓은 시선으로 바라보고 자신의 진로를 고민하는 데 도움이 되었으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

한편, 충남아산은 오는 6월 19일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 이순신빙상장체육관에서 열리는 ‘아산시청소년진로축제’에 참가해 진로체험부스를 운영한다. 충남아산은 청소년들이 스포츠 산업과 프로축구단의 다양한 직무를 이해하고 진로를 탐색할 수 있도록 체험 프로그램을 진행할 예정이다.