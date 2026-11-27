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이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 전 동료인 뤼카 슈발리에(25·파리 생제르맹·PSG)가 결국 떠나기로 마음을 굳혔다.

프랑스 매체 레키프는 27일(한국시간) “1년 가까이 출전 기회를 얻지 못하고 있는 슈발리에가 올겨울 PSG를 떠날 준비를 하고 있다”며 “하지만 이적에는 여러 조건이 따른다. PSG는 그를 대체할 선수를 먼저 찾아야만 이적을 허락할 것으로 보인다”고 보도했다.

실제 루이스 엔리케 감독으로부터 철저히 외면받고 있는 슈발리에는 부상이나 징계 등 출전이 불가능한 상황이 아닌데도 불구하고 이번 시즌 PSG가 모든 대회 통틀어 18경기를 치르는 동안 단 1경기도 뛰지 못했다.

앞서 슈발리에는 26일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 AS로마전(2대 2 무)에서도 장갑, 목도리, 다운 재킷으로 꽁꽁 싸맨 채 팀의 무승부를 벤치에서 지켜봤다.

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사실 슈발리에가 벤치로 밀려난 건 지난 시즌 후반기부터였다. 실제 슈발리에가 마지막으로 뛴 공식전은 무려 10개월 전으로, 지난 시즌 프랑스 리그1 19라운드였다. 그 이후로 엔리케 감독의 선택을 받지 못하고 있다. 엔리케 감독은 마트베이 사포노프를 주전 골키퍼로 낙점한 상태다.

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현지 분석에 따르면 엔리케 감독이 슈발리에를 기용하지 않는 건, 슈발리에의 경기력이 기대에 못 미쳤기 때문이다. 엔리케 감독은 당초 슈발리에의 빌드업과 잠재력을 높게 평가하며 영입을 주도했지만, 시간이 지날수록 경기력의 기복이 심한 모습을 보이자 사포노프를 중심으로 골키퍼 운영을 재편했다.

그럼에도 슈발리에는 지난여름 꾸준히 뛰기 위해 떠난 이강인, 곤살루 하무스 등과 달리 예상을 뒤집고 잔류를 택했다. 올 시즌 다시 엔리케 감독의 마음을 얻어 사포노포를 밀어내고 주전 자리를 되찾겠다는 생각이었다. 그러나 엔리케 감독은 여전히 슈발리에를 쳐다도 보지 않고 있다.

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슈발리에는 결국 입지에 변화가 없고, 앞으로도 벤치만 지킬 가능성이 크자 입단 1년 반 만에 PSG를 떠나기로 결심했다. 레키프는 “슈발리에는 주변 지인들에게 PSG를 떠나고 싶다는 바람을 숨기지 않고 있다”면서 “계속되는 벤치 생활 속 커리어 위기에 놓인 그는 꾸준한 출전 시간을 원하고 있다”고 덧붙였다.