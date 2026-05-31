'깜짝 발탁' 이기혁, WC 우연이 아님을 스스로 증명했다... 패스 정확도 95% 미친 활약!

[골닷컴] 김형중 기자 = K리그 강원FC 에이스 이기혁이 4년 만에 출전한 A매치에서 자신감 있는 플레이로 맹활약했다. 월드컵 명단에 깜짝 승선한 것이 우연이 아님을 스스로 증명했다.





홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 31일 오전 10시(이하 한국시각) 미국 유타주 브리검영대학교에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 5-0 대승을 거뒀다. 전반전 손흥민의 멀티골로 앞서간 한국은 후반전 조규성의 2골, 황희찬의 쐐기포를 묶어 5골 차 승리의 기쁨을 누렸다.





이기혁은 풀타임 소화했다. 스리백의 왼쪽 스토퍼로 선발 출전한 그는 안정적인 수비는 물론, 빌드업 시 날카롭고 과감한 패스로 공격의 시발점 역할을 했다. 경기 종료 직후 중계 카메라도 이기혁을 비춰줄 만큼 뛰어난 활약으로 대표팀의 새로운 무기가 되기에 충분했다.





기록을 봐도 얼마나 훌륭한 활약을 한 지 알 수 있다. 경기 통계 사이트 '소파스코어'에 따르면 이기혁은 풀타임 뛰면서 무려 95%의 패스 정확도를 기록했다. 73회 패스를 시도해 69회를 성공했다. 상대 진영에서의 패스 정확도도 뛰어났다. 48회 중 42회를 성공하며 92%의 높은 정확도를 보여줬다. 자기 진영에서의 패스는 100% 성공률을 자랑했다.





패스뿐만 아니었다. 태클도 1회 시도해 성공했고, 수비 진영에서 클리어와 커버도 각각 2회씩 기록하며 수비 상황에서도 안정감을 보여줬다.





이같은 활약으로 평점 7.6점의 높은 점수를 받았다. 멀티골을 폭발하며 8.1점을 받은 손흥민과 선제골을 도운 7.9점의 김문환, 그림같은 아웃프런트 크로스로 도움을 올린 7.7점의 이동경에 이어 베스트 일레븐 중 4번째 높은 평점이었다.





지난 16일 최종 엔트리 발표 당시 홍명보 감독은 이기혁에 대해 "멀티 능력이 중요하다고 생각했다. 이기혁은 미드필더와 풀백 모두 뛸 수 있는 다재다능한 선수다. 올 시즌 강원이 좋은 축구를 하고 있는데 핵심이 이기혁이었다"라며 발탁 배경을 설명했다. 트리니다드토바고전에선 왼쪽 스토퍼 한 포지션만 소화하며 멀티 능력을 선보이진 않았지만 강원에서 보여줬던 재능을 유감없이 발휘했다.





한편, 이번 경기는 이기혁의 개인 통산 두 번째 A매치였다. 지난 2022년 여름 홍콩과의 동아시안컵에서 성인 대표팀에 데뷔한 이기혁은 이후 대표팀과 인연이 없었다. 그러다 2024년 11월 월드컵 지역예선 중동 원정에 소집됐지만 경기 출전 기회는 받지 못했다. 하지만 올 시즌 강원에서의 맹활약을 바탕으로 월드컵 최종 엔트리에 승선하며 모두를 놀라게 했다. 그리고 그 놀라움이 우연이 아님을 스스로 증명했다.