[김형중_비욘더게임] FIFA 공문에 회장 선거 잠정 중단...혁신위와 박지성 위원장은 여전히 묵묵부답

[골닷컴] 결국 국제축구연맹(FIFA)이 칼을 꺼내 들었다. 대한축구협회(이하 협회)의 회장 선거 진행은 잠정 중단됐다.

지난 7일 FIFA와 아시아축구연맹(AFC)이 대한축구협회에 공동 서한을 보냈다는 소식이다. 협회장 선거 개편안에 대한 심각한 우려가 주요 내용이었다. 협회는 12월 18일에 맞춰 준비하던 선거 관련 논의를 위해 9일로 예정했던 임시 대의원 총회와 이사회를 전격 취소했다. 그만큼 심각한 경고인 것으로 보인다.

벌써 세 번째 공동 서한이었다. 지난 8월 24일 '골닷컴'이 단독 보도한 바와 같이, FIFA와 AFC는 협회에 첫 공문을 보냈다. 회장 공석에 따른 선거 진행 등 당시 협회를 둘러싼 여러 가지 사안에 대한 업데이트를 요청했다. 특히 대통령의 "체육 행정 개혁"이란 언급에 정부 주도로 속전속결 출범한 K-축구혁신위원회 활동 내용과 논의 결과도 포함되어야 한다고 못박았다.

이 공동 서한을 통해 FIFA와 AFC는 제3자의 부당한 영향력 행사를 우려했다. 이들은 “FIFA와 AFC의 모든 회원 협회는 제3자의 부당한 영향력 없이 독립적으로 업무를 처리할 법적 의무가 있다. 이 의무를 위반할 경우, FIFA 및 AFC 규정에 따른 제재가 처해질 수 있다”라고 전했다. 정부를 포함한 제3자가 협회의 업무에 부당하게 개입할 수 없다는 일종의 경고였다.

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지난달에도 FIFA와 AFC의 공동 서한이 협회에 도착했다. 9월 30일 세 기구는 화상회의를 진행했고, 추가로 자료를 요청하는 내용이었다. 물론 혁신위 회의록과 협회와 주고받은 자료에 대한 요청도 포함되어 있었다.

그리고 이번에 또 한 번 공동 서한을 보낸 것이다. 협회장 선거인단을 기존 192명에서 2만 명으로 늘리고 온라인으로 투표하는 방식이 비밀투표 원칙에 어긋날 수 있다는 게 FIFA와 AFC의 우려 사항이다.

또한 정부 주도로 출범한 혁신위의 활동도 FIFA로선 '협회의 독립적 업무 의무'에 위배되는 것으로 판단할 수 있다. 이 문제는 지난 7월 혁신위가 출범할 당시에도 도마에 오른 바 있다. 그러나 당시 박지성 공동위원장은 "혁신위 출범 때부터 저 역시 그걸 가장 먼저 생각했다. 당연히 그런 일이 벌어져선 안 된다. 저희가 정치적으로 개입해서 무언가를 할 수 있는 단체도 아니다. 협회도 혁신위에 참여하고 있다. 협회장이 없는 상황에서 다양한 방면의 사람들이 논의하고 적극적으로 반영하는 과정”이라고 선을 그었다.

혁신위 출범과 함께 최휘영 문화체육관광부장관이 공동위원장이 자리에서 내려왔지만, 정부 인사가 위원으로 존재하는 한 여전히 정부 주도로 구성된 조직이란 인상을 지울 수 없다. 어디까지 제3자의 개입인지 명문화되어 있진 않지만, 경우에 따라 총 6회의 혁신위 회의와 지난 8월 혁신위 마지막 회의를 겸해서 열렸던 공청회, 그리고 혁신위의 '권고'를 협회가 그대로 수용하는 것 등이 정부 개입으로 비춰진다면 FIFA와 AFC의 징계 가능성도 존재한다.

이렇게 된 이상, 이제는 혁신위가 조속히 답을 내놓아야 한다. 자신들이 제시했던 2만 명 선거인단의 직접 선거 방식을 밀어 붙일 것인지, FIFA와 AFC의 우려를 불식시킬 수 있는 절충안을 제시할 것인지 결정해야 한다. 박지성 공동위원장은, 자신이 영국으로 출국한 뒤 별도 회의를 진행하지 않고 있는 혁신위의 향후 활동 계획도 상세히 설명해야 한다.

혁신위의 혁신 없이는 한국 축구가 역사상 가장 큰 위기에 빠질 수 있다.

#비욘더게임(Beyond the Game)은 경기 이상의 스토리를 전합니다.

글 = 골닷컴 편집장 김형중