[김형중_비욘더게임] '모레노호' 부진한 경기력, 유럽파 험난한 주전경쟁과 무관하지 않다

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[골닷컴] 대한민국 축구 국가대표팀의 경기력이 좀처럼 올라오지 않고 있다. 9~10월 A매치에 이어 11월에도 무기력한 경기를 펼치며 예상 밖 패배를 당했다. 좋지 않은 경기력은 주요 유럽파 선수들의 경기 감각과도 연관이 있다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디와 친선경기에서 3-2로 패했다. 전반 추가시간 선제골을 내준 한국은 후반 초반 오현규의 동점골로 균형을 맞췄지만 후반 11분과 14분 연거푸 실점하며 두 골 차 리드를 당했다. 교체로 들어간 이재성이 후반 23분 추격골에 성공했지만, 남은 한 골 차를 극복하지 못하고 무릎 꿇었다.

사우디 상대 21년 만의 패배였다. 2005년 이후 사우디를 만나 한 번도 지지 않던 대표팀은 이날 패배로 무패행진이 끊겼다. 1990년대까지 아시아 맹주로 군림하던 사우디는 2000년대 들어오며 아시아에서도 그저그런 중위권 팀으로 떨어졌다. 그런 사우디를 상대로 시종일관 끌려가다 결국 패하고 말았다.

더욱 충격적인 것은 42년 만에 사우디에 3골 이상을 내줬다는 사실이다. 한국은 1984년 4-5로 패한 이래로 사우디를 상대로 한 경기 3골 차 이상을 허용한 적이 없다. 그러나 이날 수비진이 와르르 무너지면서 굴욕을 당했다.

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모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 내세웠다. 김승규 골키퍼가 장갑을 꼈고, 김민재와 이한범의 센터백, 양 풀백은 조현택과 설영우가 섰다. 중원은 황인범과 박진섭이 맡았고 측면은 황희찬과 이강인이 담당했다. 주장 손흥민과 오현규은 최전방 투톱에 나섰다.

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선발 명단의 평균 나이가 29세에 육박한 것도 아쉽지만 더 큰 문제는 유럽파 선수들의 최근 경기 감각이었다. 11명의 선발 선수들 중 유럽파는 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클럽 브뤼헤), 설영우(아우크스부르크), 황인범(FC포르투), 황희찬(샬케04), 이강인(아틀레티코 마드리드), 오현규(베식타시) 등 7명이었다.

이 중 소속팀에서 확실한 주전이라고 볼 수 있는 선수는 이강인 뿐이다. 올 시즌 치른 라리가 12경기 중 10경기에서 선발 출전했다. 교체로 나온 2경기는 이적 후 첫 경기와 A매치에서 막 복귀한 경기였다. 이적 첫 시즌이지만 팀에서 없어서는 안될 선수로 자리매김했다. 김민재와 황희찬은 준주전 정도로 분류된다. 김민재는 올 시즌 분데스리가 9경기 중 5경기에 나섰고 그 중 4경기 선발로 나왔다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그도 선발 3경기 포함 4경기를 소화했다. 황희찬은 샬케 이적 후 7경기를 뛰었고 최근 3경기에서 선발 출전했다.

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나머지 선수들은 소속팀에서 입지가 탄탄하지 못하다. 이한범은 이적 후 주전 자리를 꿰차는 듯했으나 10월 A매치에서 돌아간 뒤 주전에서 밀렸다. 리그 3경기 연속 출전이 불발되다가 11월 A매치 소집 직전, 교체로 출전해 7분을 뛰었다. 설영우도 쉽지 않다. 아우크스부르크 유니폼으로 갈아입고 분데스리가 6경기에 나섰지만 선발 출전은 단 1경기다. 평균 출전시간은 21분이고, 심지어 최근 3경기는 모두 벤치에서 지켜봤다. 황인범도 포르투로 옮긴 후 리그 9경기를 뛰는 동안 선발은 단 2경기뿐이었다. 스트라이커 오현규는 지난 겨울 베식타시 이적 후 골 폭풍을 몰아쳤지만 올 시즌은 경쟁자의 등장으로 백업으로 밀려났다. 리그 9경기에 선발 출전은 2경기였다. 다행인 점은 유로파리그 선발 3경기 포함 4경기에 모두 나서고 있는 것이다.

[볼드]사우디전 선발 출전 유럽파 올 시즌 리그 성적[/볼드]

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- 김민재 리그 5/9경기(선발 4), 평균 77분

- 이한범 리그 8/11경기(선발 7), 평균 79분

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- 설영우 리그 6/9경기(선발 1), 평균 21분

- 황인범 리그 9/11경기(선발 2), 평균 37분

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- 황희찬 리그 7/9경기(선발 3), 평균 48분

- 이강인 리그 12/12경기(선발 10), 평균 63분

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- 오현규 리그 9/11경기(선발 2), 평균 30분

이렇듯 대표팀의 주축이 되어야 할 유럽파 선수들이 소속팀에서 많은 경기 시간을 소화하지 못하면서 대표팀 경기력에도 영향을 주고 있다. 플레잉 타임이 줄어드니 경기 감각도 당연히 떨어졌다. 그나마 유럽이 아닌 한중일 3국과 미국에서 뛰고 있는 조현택(울산 HD), 박진섭(저장FC), 김승규(FC도쿄), 그리고 손흥민(LAFC)이 소속팀에서 많은 시간을 부여 받으며 경기 감각에는 문제 없음을 보여줬다.

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모레노 감독은 지난달 소집명단 발표 당시, 경기력을 최우선한다고 밝혔다. 그는 "선발 기준은 오직 경기력에 기반을 뒀다. 컨디션과 소속팀에서의 출전 시간, 대표팀에 기여할 부분이 기준이 된다"라고 말한 바 있다.

하지만 사우디전 선발 명단을 꾸릴 때에는 그 원칙과 기준이 적용되지 않았던 것처럼 보인다. 이날 벤치에는 K리그 34경기에서 13골, 13도움을 올린 이동경(울산)과 분데스리가 7경기 선발 포함 9경기를 뛰며 경기당 73분을 소화한 정우영(우니온 베를린), 그리고 포르투갈 리그에서 5경기 연속 선발 출전하며 첫 공격 포인트도 기록한 송민규(CD 나시오날)가 있었다. 19세 막내지만 K리그 31경기를 뛰며 혜성처럼 나타난 손정범(FC서울)도 대기했다.

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17일 열릴 카타르전은 2026년 마지막 대표팀 경기다. 모레노 감독으로선 자신의 한국 대표팀 마지막 경기일 수도 있다. 선수들의 이름 값과 소속팀에 연연하지 말고 자신이 언급한대로 최근 경기력을 기준으로 팀을 구성하길 기대해본다.

#비욘더게임(Beyond the Game)은 경기 이상의 스토리를 전합니다.

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글 = 골닷컴 편집장 김형중

사진 = 대한축구협회