[김형중_비욘더게임] 체코전 단순한 역전승 아니었다...'홍명보호가 구조적으로 더 나은 팀' 증명한 경기

[골닷컴] 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 월드컵 첫 경기에서 승리를 따냈다. 우세한 경기 속에서도 먼저 선제골을 내줬지만, 플레이 색깔을 유지하고 적절한 용병술까지 더해져 승리를 차지했다.





체코전 2-1 역전승은 단순한 승리가 아니었다. 경기 데이터를 종합한 결과, 한국은 90분 내내 체코를 압도했다. 점유율 62-38, 슈팅 15-7, 유효슈팅 6-4, 기대득점(xG) 1.84-0.81, 상대 박스 안 터치 23-12라는 전 지표에서 우위를 점했다. 후반 한 차례 실점하며 동점골이 나오기까지 8분 간 끌려가는 흐름이었지만, 데이터상으로는 경기 시작부터 한국이 더 많은 기회를 만들고 우위를 점한 경기였다.





양 팀은 같은 3-4-2-1 포메이션으로 맞붙었지만 운영 방식은 정반대였다.





한국은 김민재를 중심으로 한 스리백을 바탕으로 설영우와 이태석이 공격 시 높게 전진하며 수적 우위를 만들었고, 황인범-백승호 조합이 중원에서 연결고리 역할을 했다. 전방에서는 손흥민이 득점을 노리는 최전방 스트라이커 역할은 물론, 상대 수비를 끌어내 뒷공간을 창출하는 데 주력했다. 이강인과 이재성, 황인범은 그 주변 공간을 활용했다.





반면, 체코는 자신들의 피지컬 능력을 극대화하기 위해, 점유보다 빠른 직선 전개, 양쪽 측면 크로스, 롱볼, 롱스로인을 활용해 한국 수비를 흔드는 데 초점을 맞췄다.





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전술적으로 가장 효과적이었던 부분은 하프스페이스 공략이었다. 황인범의 동점골은 이강인의 전진 패스를 받아 마무리한 형태였고, 오현규의 결승골 역시 백승호의 논스톱 패스가 침투하는 황인범에게 연결됐고 그의 낮고 빠른 크로스가 들어오며 완성됐다. 특히 우측 채널에서의 전개 완성도가 높았고, 이강인, 황인범의 중원 플레이가 체코 수비 간격을 벌리는 데 결정적 역할을 했다.





선수별 기록을 보면 황인범의 활약이 단연 돋보인다. 1골 1도움을 기록한 황인범은 81개의 패스 중 73개를 성공했고 93회의 터치를 기록하며 경기 전체를 조율했다. 이강인은 37번의 패스를 단 한 번의 실수 없이 모두 성공시키며 100% 패스 성공률을 기록했고, 키패스 3회로 공격 전개의 핵심 역할을 수행했다.





손흥민은 득점은 없었지만 6개의 슈팅과 0.65의 기대득점(xG)을 기록하며 체코 수비를 지속적으로 뒤로 물러서게 했다. 또한 수비를 단 채로 넓은 범위를 뛰며 동료들에게 전방의 공간을 창출해주는 효과도 만들어냈다. 후반 교체로 들어온 오현규는 박스 안 결정력으로 결승골을 터뜨렸고, 골키퍼 김승규는 세 번의 세이브로 후반 리드를 지켜냈다.





물론 보완해야 할 점도 명확했다. 체코의 선제골은 블라디미르 초우팔의 오른쪽 롱스로인을 라디슬라프 크레이치가 헤더로 마무리한 장면이었다. 이는 오픈 플레이에서의 수비 붕괴라기보다, 롱스로인을 일반적인 재개 상황으로 받아들이며 박스 내 1차 경합과 세컨드볼 통제가 느슨해진 결과로 풀이된다. 향후에는 롱스로인을 코너킥에 준하는 세트피스로 간주하고, 니어 포스트 1차 경합 담당, 핵심 타깃에 대한 대인 및 지역방어의 혼합, 문전에서 세컨드볼 선점 위치를 보다 명확히 설정할 필요가 있다.





이번 경기에서 오픈 플레이 대응 자체는 비교적 안정적이었으나, 프리킥과 코너킥 등 세트피스 상황에 대한 집중도와 역할 분담의 선명도는 개선이 필요한 부분이다.





벤치의 경기 운영 역시 긍정적이었다. 공격 전개 자체는 나쁘지 않았지만 전방 마무리 구조가 상대 수비로 하여금 다소 예측 가능했던 상황에서, 후반 24분 손흥민을 빼고 오현규를 투입한 결정은 흐름을 정확히 읽은 교체였다. 이 교체 이후 한국의 공격은 상대의 움직임을 예측하여 공간을 창출해 슈팅 찬스를 만드는 복합적 패턴에서, 박스 안 직접 마무리형 공격으로 성격이 전환됐고, 그 결과 후반 35분 결승골로 이어졌다. 단순한 체력 보완이 아니라 공격 방식 자체를 바꾸는 전술적 교체였다는 점에서 의미가 크다.





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환경 적응 측면에서도 한국의 사전 준비가 효과를 봤다. 과달라하라는 해발 약 1570m 환경으로, 고지대 적응이 부족한 팀은 피로 누적, 심박 상승, 고강도 동작 반복력 저하를 겪을 수 있다. 한국은 미국 솔트레이크시티에서 사전 적응 훈련을 실시했고, 과달라하라 현지 베이스캠프 역시 경기장과 동일한 조건의 필드였다.





반면 체코는 고지대 적응 훈련 없이 경기 하루 전 현지로 이동했다. 2주 이상 고지대 훈련은 하기 힘든 조건에선 경기 하루 전 또는 당일에 입성하는 것이 유리하다는 점을 이용한 것으로 보인다. 그러나 결과적으로 체코는 후반으로 갈수록 체력적 허점을 노출했고 정규시간 10분 전 경기의 균형이 깨졌다. 한국과 체코의 서로 다른 고지대 적응 전략이 경기 결과에 100% 영향을 줬다고 볼 수는 없겠지만, 준비 수준의 차이가 한국에 플러스 요인으로 작용한 점은 분명하다.





흐름을 탄 홍명보호는 멕시코전에서도 분위기를 이어가야 한다. 멕시코는 체코에 비해 피지컬이 떨어지고, 195cm 센터백 세자르 몬테스가 개막전 퇴장 여파로 한국전에 나올 수 없다. 오현규 같은 박스형 9번을 상대 수비 라인 높이와 박스 안 점유 상황에 따라 빠른 시점에 활용하는 것도 고민해볼 만하다. 멕시코는 홈 이점 및 환경 적응 면에서 우리보다 유리하기 때문에 한국은 전반부터 무리하게 템포를 올리기 보다 점유와 전환 강도를 조절하며 후반 승부를 보는 운영도 필요해 보인다. 또한 손흥민이 전략적으로 내려와 볼 소유에 관여할 때 발생하는 뒷공간으로 주변 선수들의 침투를 다변화한다면 더 많은 공격 옵션을 만들어낼 수 있을 것으로 예상된다.





종합하면, 체코전은 한국이 구조적으로 더 나은 팀이었음을 입증한 경기였다. 우세한 점유율, 우측 채널 공략, 황인범-이강인 중심 전개, 적절한 교체 카드, 그리고 세밀한 경기 준비 등이 합쳐진 결과였다. 멕시코전에서도 상승세를 이어갔으면 하는 바람이다.





#비욘더게임(Beyond the Game)은 경기 이상의 스토리를 전합니다.





글 = 골닷컴 김형중 편집장