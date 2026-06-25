[김형중_비욘더게임] 전술적으로 완패한 남아공전, 뼈아팠던 벤치의 해법 부재

[골닷컴] 한국이 남아공에 패하며 32강 토너먼트 직행에 실패했다. 스코어 차이는 단 한 골이었지만, 경기 내용을 들여다보면 단순한 접전이 아니었다. 남아공은 철저한 맞춤 전술을 준비해왔고, 한국은 그 전술에 대한 효과적인 해법을 끝내 찾지 못했다.





한국의 가장 큰 문제는 역습 상황에서의 수비 대응이었다. 한국은 공격 전개 시 양쪽 사이드백이 깊게 올라서는 구조를 유지했는데, 이 과정에서 필연적으로 양쪽 측면에 넓은 공간이 생겼다. 남아공의 양쪽 윙어는 바로 이 공간을 노렸다. 빠른 발을 가진 윙어들이 측면 공간으로 파고드는 역습이 반복됐지만, 한국의 수비 전환은 느렸고 조직적인 대응이 이루어지지 않았다. 후반 18분 왼쪽 윙어를 통한 마세코의 결승골도 이 패턴의 연장선에서 나왔다. 수차례 반복된 경고 신호를 끝내 차단하지 못한 결과였다.





공격에서도 아쉬움이 컸다. 오현규는 상대 수비 조직 앞에서 할 수 있는 것이 거의 없었다. 남아공은 음보카지와 같은 키가 크지 않은 수비수들이 포진돼 있었는데도 크로스 시도 횟수는 눈에 띄게 낮았다. 상대의 4-2-3-1 시스템이 조직적으로 움직이며 중앙 공간을 허용하지 않는 상황에서, 측면 크로스를 통한 공격 패턴을 더 적극적으로 활용했으면 어땠을까 한다. 실제로 홍명보 감독은 후반 29분에서야 오현규 대신 조규성을 투입하며 크로스를 통한 공략을 시도했고, 크로스 횟수가 늘어난 것은 경기 종료 6분 전이었다. 너무 늦었다. 멕시코전과 비슷했다.





압박 강도가 낮았던 것도 결정적인 패인 중 하나였다. 상대에게 볼 소유 시간을 불필요하게 내어주면서 한국의 공격 전환 비율이 떨어졌고, 남아공의 볼 점유 시간이 길어지면서 수비 부담이 가중됐다. 수비할 때 뛰는 거리가 늘어나면서 체력 소모도 커졌다. 더운 날씨와 맞물리면서 집중력 저하가 패스 미스로 이어졌고, 이것이 다시 역습을 허용하는 악순환을 만들었다.





선수들의 몸 상태 문제도 겹쳤다. 황인범은 후반 들어 근육 경련 증세를 보였고, 전반 종료 후 교체된 황희찬과 백승호 역시 정상적인 컨디션이 아닌 것으로 보였다. 남아공의 밀집 수비를 보며 이재성의 역할이 생각났지만 컨디션 난조인지 홍명보 감독의 선택을 받지 못했다.





김민재를 박진섭으로 교체한 것도 의문이다. 김민재의 종아리에 이상이 생겼다지만, 지고 있는 상황에서 박진섭을 수비형 미드필더로 올리고 포백으로 전환해 공격 숫자를 늘리는 방식도 충분히 가능했다. 수비 시 박진섭이 내려서면 스리백으로 전환하는 데 아무 문제가 없었음에도 그 선택을 하지 않았다. 아니면 좀 더 공격적 카드를 투입해 승부수를 던졌을 수도 있다.





반면 남아공의 준비는 철저했다. 후방 빌드업을 시도하다 한국의 전방 압박이 강해지면 골키퍼의 긴 킥으로 전환해 세컨볼과 뒷공간을 공략하는 팀 전술을 명확히 갖추고 있었다. 수비 시에는 전방 압박을 시도하다 압박이 풀리면 즉시 지역 수비 블록을 형성해 한국의 공격 템포를 늦추고 밀어내는 방식으로 대응했다. 볼을 회수하면 빠른 역습으로 전환하는 패턴도 일관됐다.





특히 코너킥 수비에서 보여준 대응력은 인상적이었다. 초반에는 지역 수비와 맨투맨 수비를 병행하다가 김민재에게 헤더 슈팅을 허용한 뒤 즉시 맨투맨으로 전환해, 이후 코너킥 상황에서 안정을 되찾았다. 경기 상황 변화를 읽고 즉각 대응한 것이다. 한국이 준비한 것만 적용하는 데 그친 것과 대비됐다. 상대 맞춤 공수 전술을 준비했고, 경기 중 변화에도 민첩하게 대응했다. 브로스 감독의 수십 년 현장 경험이 경기 전략 곳곳에 녹아 있었다.





결론적으로 이번 남아공전 패배는 전술적인 차이에서 비롯됐다. 상대는 한국을 철저히 분석하고 준비했으며, 경기 중 변화에도 민첩하게 대응했다. 한국은 준비한 것을 실행하는 데 그쳤고, 경기 흐름이 바뀐 후에도 벤치에서 유효한 해법을 내놓지 못했다.





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