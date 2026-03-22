김지수·박승수·이현주·양민혁·이영준 등 유럽파 총출동…U-23 대표팀 3월 A매치 기간 국내서 소집 훈련 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 오는 9월 아이치·나고야 아시안게임을 대비해 3월 오는 23일부터 31일까지 충청남도 천안의 코리아풋볼파크에서 국내 소집 훈련을 진행한다.

당초 튀르키예 전지훈련을 통해 현지 21세 이하(U-21) 대표팀과 친선경기를 치를 계획이었지만 미·이란 전쟁 여파로 인해 최근 중동 지역 정세 등을 고려해 국내 훈련으로 급히 계획을 변경했다. 이와 함께 마찬가지로 튀르키예 전지훈련이 무산된 국가들과 긴급히 접촉하여 같은 기간 미국 22세 이하(U-22) 대표팀과 일본 U-21 대표팀이 코리아풋볼파크에서 훈련과 연습경기를 진행한다.

27일에 일본 U-21 대표팀과 미국 U-22 대표팀이 경기한 뒤 29일에는 한국 U-23 대표팀과 일본 U-21 대표팀이 맞붙는다. 31일에는 한국 U-23 대표팀과 미국 U-22 대표팀의 경기가 열린다. 모두 비공개 연습경기로 치러진다.

이민성 감독은 병역 해결 여부와 관계없이 현재 U-23 연령대에서 최고의 전력으로 아이치·나고야 아시안게임 금메달에 도전할 계획이다. 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 진행되는 소집은 이번을 포함해 두 번뿐인 만큼 모든 소집에서 최상의 선수단을 구축해 직접 발을 맞춰보고, 최적의 조합을 구축해 아시안게임에 나선다는 각오다.

25명 중 지난 1월 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 출전 선수는 강민준, 강상윤, 배현서, 신민하, 이현용까지 5명이다. 해외에서 활약 중인 선수들도 대거 합류한다. 김명준, 김민수, 김지수, 박승수, 이현주, 양민혁, 윤도영, 이영준까지 유럽에서 뛰는 선수 8명이 명단에 포함됐다.

K리그 소속 선수는 총 17명으로, 지난 대회 당시 부상으로 합류하지 못했던 박성훈, 서재민, 황도윤을 비롯해 김준홍, 박경섭 등도 이름을 올렸다. 선수단의 연령대도 2003년생이 11명으로 가장 많지만 2004년생 6명, 2005년생 2명, 2006년생 4명, 2007년생 2명으로 폭넓게 구성됐다.

한편, 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 한국 U-21 대표팀도 같은 기간 경남 남해스포츠파크에서 별도의 소집 훈련을 진행한다. 총 24명이 소집되며 해외파 없이 K리그 소속 선수 18명과 대학 선수 6명으로 구성됐다. 지난해 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에 출전했던 김호진, 백민규, 성신, 정마호, 최승구, 최병욱, 홍성민도 포함됐다. 연령 구성은 2006년생이 9명이며 나머지 선수들은 모두 2005년생이다.

한국 U-21 대표팀은 아직 정식 감독이 선임되지 않은 상태로, 이번 소집은 대한축구협회 전임지도자인 김경량, 손승준, 정유석 지도자의 임시 지휘 체제로 팀을 이끈다. 손승준, 정유석 지도자는 지난해 AFC U-20 아시안컵과 FIFA U-20 월드컵에서 해당 연령대 선수들을 지도한 경험이 있다. 남해 소집 기간 2~3차례 연습경기를 치르며 선수 점검에 집중할 예정이다.

◆ 한국 U-23 대표팀 3월 국내 훈련 소집 명단(25명)

▲ 골키퍼(GK) = 김준홍(수원 삼성), 이승환(포항 스틸러스), 한태희(대구FC)

▲ 수비수(DF) = 김지수(카이저슬라우테른), 강민준(포항 스틸러스), 박경섭(인천 유나이티드), 박성훈(FC서울), 배현서(경남FC), 신민하(강원FC), 이현용(수원FC), 최석현(울산 HD), 최우진(전북 현대)

▲ 미드필더(MF) = 김민수(FC안도라), 박승수(뉴캐슬 유나이티드), 이현주(FC아로카), 양민혁(코벤트리 시티), 윤도영(FC도르드레흐트), 강상윤(전북 현대), 박승호, 서재민(이상 인천 유나이티드), 손정범, 황도윤(이상 FC서울), 조준현(서울 이랜드FC)

▲ 공격수(FW) = 김명준(KRC헹크), 이영준(그라스호퍼)

◆ 한국 U-21 대표팀 3월 국내 훈련 소집 명단(24명)

▲ 골키퍼(GK) = 윤기욱(FC서울), 이상현(인천 유나이티드), 홍성민(포항 스틸러스)

▲ 수비수(DF) = 김호진(포항 스틸러스), 김서진(김천 상무), 서정혁(전북 현대), 이예찬(부천FC), 조인정(제주 SK), 최승구(인천 유나이티드), 엄준혁(단국대), 이탁호(중앙대), 장하윤(경희대)

▲ 미드필더(MF) = 김준하, 최병욱(이상 제주SK), 백승원(포항 스틸러스), 백인우(울산 HD), 성신(부천FC), 정마호(김천 상무), 진태호(전북 현대), 강승호(호남대), 성예건(한남대), 황태환(상지대)

▲ 공격수(FW) = 어담(부천FC), 백민규(인천 유나이티드)