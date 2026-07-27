‘김주성·박주영 일일 선생님으로 참여’ 충남아산, 유치원생 대상으로 비타민 스쿨 진행

프로축구 K리그2 충남아산FC가 지난 22일 온양제일유치원을 찾아 비타민스쿨을 진행했다.

비타민스쿨은 충남아산이 지역 학생들에게 축구의 즐거움과 스포츠 정신을 전달하고자 운영 중인 지역 밀착형 사회공헌 프로그램이다. 선수들이 직접 학교를 방문해 축구 클리닉, 팬 사인회 등을 진행하며 학생들에게 특별한 추억을 선사하고 있다.

이번 비타민스쿨은 유치원생을 대상으로 마련돼 아산시 어린 꿈나무들과 축구로 특별한 추억을 쌓았다. 위너스실내풋살장에서 이뤄진 비타민스쿨에는 수비수 김주성, 공격수 박주영이 온양제일유치원생 약 60명과 뜻깊은 시간을 보냈다.

유치원생들의 집중 시간, 연령을 고려해 약 2시간 동안 두 차례로 나눠 진행됐다. 스트레칭을 시작으로 아이들은 김주성 팀, 박주영 팀으로 각각 나뉘어 선수들의 시범을 따라 드리블, 슈팅 등 축구 기본기를 익혔다.

기본기 훈련을 마친 뒤에는 팀별 미니게임이 펼쳐졌다. 아이들은 경기 전 힘차게 파이팅을 외치며 의지를 다졌고 선수들과 함께 공을 주고받으며 앞서 익힌 동작을 선보이는 등 축구의 즐거움을 만끽했다. 이후 퀴즈타임과 사인회를 끝으로 이날의 특별한 만남을 마무리했다.

김주성은 “비타민스쿨은 여러 번 참여했었는데 유치원생을 대상으로는 이번이 처음이다. 평소 아이들을 좋아하는데 밝게 웃으며 축구를 즐기는 모습을 보니 저도 자연스레 기분 좋은 에너지를 얻었다. 오늘의 경험이 아이들에게 축구를 좋아하게 되는 좋은 계기로 남았으면 한다”고 소감을 전했다.