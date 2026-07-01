‘김영권 보자’ 문전성시! 울산 HD, 팬 페스타 ‘3,000명↑’ 운집 초대박

[골닷컴] 이현민 기자 = “휴식기에도 일상 속에서 지지하고 즐겨주신 팬 여러분 참여 덕에 기대 이상의 대성황을 거뒀다.”

울산 HD가 월드컵 휴식기를 맞아 진행된 팬 페스타에서 팬심을 사로 잡았다.

울산은 지난달 19일부터 25일까지 현대백화점 울산점 2층 팝업존에서 도심 속 팬 축제 ‘2026 울산 HD 팬 페스타’를 열었다. 1차 팝업스토어 개장 직후 구단 굿즈를 품기 위한 팬들이 인산인해를 이루면서 연고지 내 뜨거운 인기와 구단 브랜딩 저력을 선보였다.

눈길을 끄는 점은 개장 직후 3일 동안 팝업스토어에서 집계된 순수 결제 건수만 1,074건에 달했다. 가족 및 지인을 동반한 팬들의 방문 성향을 고려했을 때, 대단지 주거지 기반의 실제 현장 방문 인원은 적어도 3,000명 이상에 달하는 것으로 추산된다. 주중에는 직장인들의 퇴근시간과 맞물려 팬들의 발길이 끊이질 않았다.

차별화된 기획 굿즈는 ‘완판 행진’이었다. 과거 시즌의 유니폼 반바지가 무작위로 포함된 ‘미타 각티슈 커버 랜덤박스’는 200개 한정 수량으로 제작, 첫날부터 긴 대기줄을 형성하는 ‘오픈런’이 일어났다. 주요 사이즈가 하루 만에 품절, 오픈 3일 만에 준비된 수량이 모두 동났다. 이와 함께 메인으로 내세운 시즌 할인 유니폼도 핵심 사이즈 위주로 빠르게 소비자 품에 안기며 구단 커머스 흥행의 일등공신 역할을 했다.

안방인 문수축구경기장 열기를 느낄 수 있는 체험형 콘텐츠를 현대백화점 울산점 그린워크 연결 통로에 그대로 옮겨왔다. 구단 공식 유튜브 구독 인증을 하면 미니 컬링 게임을 통해 경품을 증정하는 홍보 부스에는 일주일간 총 1,507명의 팬이 몰려 대성황을 이뤘다. 선수단 응원 메시지 작성 공간은 구비된 포스트잇이 조기에 소진되어 긴급 재보충을 진행할 만큼 참여 열기가 뜨거웠다. 현장에서 진행된 ‘최애 응원가 뽑기’ 설문에서는 울산 HD의 시그니처 승리 테마곡인 ‘잘~가세요’가 압도적인 표 차이로 1위를 차지해 눈길을 끌었다. 대미를 장식한 김영권과 최석현의 팬 사인회(선착순 100명)에는 번호표 배부 전부터 많은 팬이 아침 일찍부터 대기를 불사하는 진풍경을 연출하기도 했다.

현대백화점에서 증명된 팬 페스타의 뜨거운 열기는 이제 삼산동 중심가에 위치한 울산 업스퀘어 UHD SHOP으로 이어진다. 이에 구단은 팬들의 성원에 힘입어 오는 7월 12일까지 업스퀘어점에서 행사를 연장 운영한다. 오는 8일 올여름 이적 시장에서 새롭게 합류한 토마스의 팬 대면 신고식과 이제는 어엿한 프랜차이즈 스타 조현택이 함께하는 ‘특별 팬 사인회’가 개최된다. 이번 사인회 참가 응모는 6월 26일(금)부터 7월 5일(일)까지 기간 내 UHD SHOP 업스퀘어점에서 3만 원 이상 구매한 고객을 대상으로 진행되며, 추첨을 통해 총 100명의 행운의 주인공을 선발할 예정이다.

울산 HD 관계자는 “휴식기임에도 불구하고 일상 속에서 구단을 지지하고 즐겨주신 팬 여러분 참여 덕에 기대 이상의 대성황을 거뒀다. 업스퀘어로 이어지는 2차 페스타 기간에는 새롭게 가세한 토마스 선수의 사인회 등 신선한 주간 콘텐츠가 기다리고 있다. 하반기 홈경기 관중 유치 동력으로 이어지도록 끝까지 만전을 기하겠다”고 전했다.

이처럼 울산은 사무국이 팬들과 긴밀하게 소통하는 사이, 선수단은 알차게 휴식기를 보내며 후반기 준비에 만전을 기하고 있다.

울산은 오는 5일 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 16라운드 원정을 치른다. 11일 오후 7시 30분 현대가 라이벌 전북 현대를 안방으로 불러들인다.