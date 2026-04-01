김영광 소신 발언 "이정효 감독에게 다음 월드컵 지휘봉 맡겨야…그래야 日 따라갈 수 있다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 전 축구선수 김영광(42)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 이정효(50) 수원삼성 감독에게 대한민국 국가대표팀 지휘봉을 맡겨야 한다는 소신 발언을 내놓았다.

한국은 지난 1일(한국시간) 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 슈타디온에서 열린 오스트리아와 친선경기에서 0-1로 패하며 2026 월드컵 전 마지막 모의고사에서 2연패(코트디부아르·오스트리아)라는 아쉬운 성적을 받아들었다.

이날 한국은 0-4로 완패한 코트디부아르전에 비해 한층 개선된 경기력을 보였으나 골 결정력에서 2% 아쉬움이 있었고, 후반 3분 마르셀 자비처(보루시아 도르트문트)에게 결승골을 내주며 무릎을 꿇었다.

김영광은 같은 날 유튜브 '나 김영광이오'를 통해 오스트리아와 한국의 경기를 돌아봤다. 최근 이정효 감독의 자서전 '정답은 있다'에 푹 빠져 있다고 운을 뗀 김영광은 "이정효 감독이 지휘봉을 잡는면 일본을 빠르게 쫓아갈 수 있다"고 힘주어 말했다.

오스트리아전 도중에는 "예전에 한 번 예측한 적이 있다. 이 상태로 월드컵에 가면 대량 실점으로 3전 전패다. 오스트리아에도 이렇게 패하면 우리는 3전 전패"라고 재차 강조했다.

김영광은 "제가 여러 가지로 예상을 많이 하는데, 앞으로 대표팀 감독은 이정효 감독이 될 것이다. 이정효 감독이 맡아야 우리가 일본을 따라갈 수 있다. 다음 월드컵을 앞두고 제안이 있을 것이다"이라고 밝혔다.

그러면서 "개인적인 생각이다. 수원 팬분들께서 속상해하실 수도 있다"면서도 "한국 축구가 살기 위해서는 그렇게 돼야 한다. 그렇지 않으면 쉽지 않다"고 덧붙였다.

이어 "홍명보 감독이 경질되고 다른 감독이 와도 지금으로서는 시간이 없다. 지금은 그냥 흘러가게 두고 다음을 준비하는 수밖에 없다"며 '정답은 있다'를 들어 보이더니 "다음 월드컵에서 (이)강인이, (손)흥민이, (황)희찬이, (김)민재, 든든한 골키퍼진 등이 통한다면 버틸 수 있다. 컨디션 난조나 부상이 생긴다면 끝난다. 희망이 없다"고 이야기했다.