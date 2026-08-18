'김상식 매직' 베트남, 결승 진출 시 라이벌과 격돌! 태국, 싱가포르에 패했지만 합산 스코어 4-3으로 결승행

[골닷컴] 김형중 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 대표팀이 아세안 현대컵 2026 결승에 오르면 준결승에서 싱가포르를 제압한 라이벌 태국과 격돌한다.





태국은 18일 오후 10시(이하 한국시간) 수도 방콕에 위치한 라자망갈라 스타디움에서 열린 현대컵 준결승 2차전에서 싱가포르에 1-2로 패했다. 그러나 1차전에서 3-1로 승리했던 태국은 합산 스코어 4-3으로 승리하며 결승행을 확정했다.





선제골은 싱가포르가 터트렸다. 전반 45분 롱패스 한 방으로 페널티 박스 바깥에서 골키퍼와 맞섰지만 볼이 골키퍼 맞고 뒤로 흘렀다. 이를 해리스 스튜어트가 먼 거리에서 정확한 슈팅으로 골망을 흔들었다.





태국도 분발했다. 후반 20분 박스 안에서 파울을 얻어내며 페널티킥 기회를 맞이했다. 이를 카카나 카미오크가 침착하게 성공하며 경기의 균형을 맞췄다. 그러나 싱가포르가 4분 뒤 코너킥 상황에서 다시 리드를 잡았다. 송의영의 코너킥이 뒤로 흘렀고 스튜어트가 강하게 크로스 한 것이 그대로 태국 수비수 판사 햄비분의 발에 맞고 골문으로 빨려 들어갔다. 싱가포르가 합산 스코어에서 다시 한 골 차로 추격했다.





남은 시간 싱가포르는 에이스 송의영을 중심으로 공격 작업을 이어갔다. 송의영의 코너킥을 리오넬 탄이 헤더로 연결했지만 골키퍼 정면으로 향했다. 태국도 싱가포르 골대를 강타하는 등 양 팀은 계속해서 팽팽한 경기를 유지했다.





후반 추가시간이 5분 주어졌다. 송의영이 끝까지 한 골을 만회하기 위해 태국 수비진을 휘저었지만 혼자서는 역부족이었다. 결국 경기는 싱가포르의 2-1 승리로 끝났지만 합산 스코어 4-3으로 태국이 결승행 티켓을 거머쥐었다.





한편, 베트남은 준결승 2차전을 남겨두고 있다. 말레이시아와 준결승 1차전 원정 경기에서 2-0으로 승리한 베트남은 홈에서 열리는 2차전에서 두 골 차 이상 패배만 당하지 않는다면 결승에 진출한다. 베트남이 결승에 진출한다면 라이벌 태국과 홈 앤 어웨이로 우승컵을 놓고 다투게 된다.