‘김상식 감독 지휘’ 베트남 U-22 대표팀, 2026 공헌상 시상식 ‘스포츠 성과상 수상’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 U-22 축구 대표팀이 수상 영예를 안았다.

베트남 U-22 대표팀은 지난 15일 제20회 공헌상 시상식에서 스포츠 성과상을 수상했다.

공헌상은 올해 20회를 맞이했으며 베트남 문화, 스포츠 분야에서 한 해 동안 뛰어난 업적을 이룬 개인 및 단체를 선정하는 권위 있는 시상식이다.

이번 수상은 베트남 U-22 대표팀이 지난 시즌 동안 보여준 뛰어난 성과를 높이 평가받은 결과다.

김상식 감독 지휘 아래 동남아시안게임(SEA Game) 금메달과 동남아시아 챔피언십 우승을 차지했다.

김상식 감독은 조직력과 전술 완성도를 기반으로 젊은 선수들의 잠재력을 극대화하며 팀을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받고 있다.

특히, 선수단 운영과 경기력 향상 측면에서 안정적인 리더십을 보여주며, 단기간 내 국제대회에서 의미 있는 성과를 만들어냈다.

김상식 감독은 “이번 수상은 선수들과 스태프 모두가 함께 만들어낸 결과. 베트남 축구가 더 높은 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

사진=디제이매니지먼트