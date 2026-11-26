[골닷컴] 배웅기 기자 = 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 지난 시즌 에레디비시 득점왕 우에다 아야세(28·LOSC 릴)와 한일전에서 판정패했다.

뮌헨은 26일(한국시간) 프랑스 릴의 스타드 피에르 모루아에서 열린 릴과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 1-2로 역전패했다.

이로써 뮌헨은 리그 페이즈에서 첫 패를 허용하며 15위(2승 2무 1패·승점 8)로 추락했다. 반면 뮌헨이라는 대어를 잡고 첫 승을 신고한 릴은 29위(1승 1무 3패·승점 4)로 도약하며 16강 진출의 희망을 이어 갔다.

이날 김민재는 선발로 나서 후반 추가시간 요나탄 타와 교체되기 전까지 무난한 경기력을 보였지만 뮌헨의 패배를 막지는 못했다.

다비데 안첼로티 릴 감독은 4-3-3 포메이션을 꺼내 들었다. 베르케 외제르가 골문을 지켰고, 칼빈 베르동크-알렉산드루-나탕 은고이-막시마 고피가 수비 라인을 구성했다. 뱅자맹 안드레-나빌 벤탈렙-응갈라이엘 무카우가 중원에 위치했고, 최전방에 하콘 아르나르드 하랄손-우에다-에단 음바페가 포진했다.

뱅상 콤파니 뮌헨 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 요나스 우르비히가 골키퍼 장갑을 착용했고, 이토 히로키-김민재-다요 우파메카노-요시프 스타니시치가 수비진을 이뤘다. 중원에 알렉산다르 파블로비치-요주아 키미히가 자리했고, 2선의 너새니얼 브라운-톰 비쇼프-콘라트 라이머가 최전방의 레나르트 칼을 지원 사격했다.

포문을 연 팀은 뮌헨이었다. 전반 15분 비쇼프의 코너킥을 우파메카노가 문전에서 헤더로 연결하며 골망을 갈랐다. 이후에도 뮌헨은 흐름을 이어 가며 릴 골문을 공략했지만 이렇다 할 장면을 연출하지 못한 채 후반에 돌입했다. 후반 시작 직후에는 우에다가 동점골을 터뜨렸지만, 비디오 판독(VAR) 결과 파울이 선언돼 한숨을 돌렸다.

그러나 후반 17분 결국 동점골을 내줬다. 박스 안에서 은고이의 패스를 받은 우에다의 반 박자 빠른 슈팅이 골문 안으로 빨려 들어갔다. 불과 3분 뒤인 후반 20분에는 파블로비치가 왼쪽 골포스트에 맞고 나온 음바페의 슈팅을 걷어내는 과정에서 자책골을 기록했다.

세르주 그나브리, 해리 케인, 마이클 올리세, 이스마엘 사이바리 등이 부상으로 전력에서 이탈한 뮌헨은 공격 전개와 마무리에 애를 먹었고, 결국 동점골을 만들어 내는 데 실패하며 패배라는 결과를 받아들었다.

한편 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 김민재는 패스 성공률 97%(77/79), 볼 터치 87회, 공격 지역 패스 9회, 볼 회수 7회, 가로채기 4회, 롱 패스 성공 3회, 걷어내기 3회, 헤더 클리어 3회, 공중 볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 6.9를 받았다. 이는 선발 출전한 뮌헨 수비수 가운데 스타니시치(6.2) 다음으로 낮은 수치다.