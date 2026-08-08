‘김민재 다음은 손흥민’ 제주의 지역 경제 활성화 함박웃음...바이에른 뮌헨은 신호탄, “LAFC와 맞대결 추진”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 제주SK가 이번 여름을 신호탄으로 흥미로운 매치업을 준비할 예정이다.

제주SK는 지난 4일 제주월드컵경기장에서 치러진 바이에른 뮌헨과의 아우디 풋볼 서밋 2026 프리시즌 친선 경기에서 1-2로 패배했다.

이번 친선 경기는 글로벌 프리시즌 투어 아우디 풋볼 서밋의 일환이었으며 제주와 바이에른 뮌헨이 업무 협약 체결도 대결 성사의 배경 중 하나였다.

바이에른 뮌헨과의 친선 경기 열기는 뜨거웠다. 슈퍼스타 해리 케인은 2026 북중미 월드컵 일정으로 인한 휴식으로 불참했지만, 김민재를 비롯해 마누엘 노이어, 요수아 키미히 등이 합류하면서 팬들의 관심을 끌었다.

제주는 오랜만에 축구 열기로 뜨거웠다. 지역 경제 활성화도 끌어냈다. 경기장 인근인 서귀포의 숙박은 구하기 어려웠고 경기 전날과 다음날까지 식당, 카페 등 축구 팬들이 운집하면서 장관을 이뤘다.

제주와 바이에른 뮌헨의 친선 경기 입장 관중은 22,519명이었다. 제주도라는 지역 특성을 고려한다면 적지 않은 팬이 운집했다고 볼 수 있는 수치다.

제주도라는 특수 지역에서 축구와 관광이라는 두 마리 토끼를 잡았다는 부분에서 적지 않은 팬들은 이번 친선 경기를 반기는 분위기다.

제주의 세르지우 코스타 감독은 “세계에서 가장 큰 팀인 바이에른 뮌헨을 상대했다. 큰 팀을 제주도에 불러오는 것이었다. 제주도민은 시청할 자격이 있다. 우리는 목표가 이뤄졌다고 본다”며 이번 친선 경기를 반겼다.

제주는 이번을 신호탄으로 더 흥미로운 친선 경기를 준비하는 분위기다. 상대는 손흥민의 로스엔젤레스FC(LAFC)다.

한 제주 도의원이 LAFC의 디렉터와 만나 스포츠 교류 협력 방안으로 친선 경기를 논의한 것으로 알려졌다.

단순한 인사치레라고 생각할 수도 있지만, 전혀 가능성이 없는 이야기도 아니다.

제주는 바이에른 뮌헨, LAFC와 글로벌 유소년 육성 플랫폼인 R&G(Red & Gold Football) 프로젝트 업무 협약을 체결했다.

제주와 바이에른 뮌헨의 맞대결 성사도 프로젝트 업무 협약 체결이 결정적인 역할을 했다.

제주 관계자는 “LAFC와 업무 협약이 되어 있기에 친선 경기 추진도 가능하다는 기류가 나오는 중이다”고 언급했다.

김민재 다음으로 손흥민이 제주에서 뛰는 모습을 볼 수 있을까?