[골닷컴] 배웅기 기자 = 마우리시오 포체티노(54) 맨체스터 유나이티드 감독이 현실을 직시했다.

미국 매체 '스포츠 일러스트레이티드'는 24일(이하 한국시간) "포체티노의 맨유 데뷔전은 악몽으로 끝났다"며 "팀은 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과 2026/27 프리미어리그(PL) 11라운드 원정 경기에서 전반 8분 만에 레니 요로가 퇴장당해 수적 열세에 놓였고, 결국 0-4로 완패했다. 경기 종료 휘슬이 울린 뒤 게리 네빌이 스스로 얼굴을 때리는 장면이 포착될 만큼 충격적인 결과였다"고 보도했다.

올 시즌 PL 개막 후 11경기에서 승점 8(1승 5무 5패)을 쌓는 데 그친 맨유는 19위에 자리하며 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 걱정해야 하는 처지가 됐다. 20위 크리스털 팰리스(2승 1무 8패·승점 7)와 승점 차는 불과 1이다. 마이클 캐릭을 경질하고 포체티노 체제로 새로운 출발을 알렸지만 극적인 반전은 없었다.

포체티노 역시 냉혹한 현실을 피하지 않았다. 매체에 따르면 그는 경기 후 인터뷰에서 "강등권 경쟁이 우리의 현실이다. 우리는 지금 그 자리에 있다. 무엇보다 경기에서 승리해야 할 때"라며 "고통스럽고 실망스럽다. 이제 와 모든 것을 설명할 수도 있겠지만 이미 타격을 입었다. 선수단 역시 큰 고통을 느끼고 있어 침착함을 유지하라고 당부했다"고 밝혔다.

그러면서 "완전히 불공평한 상황이 벌어졌지만 현실을 받아들여야 한다. 집중력과 정신력을 더 끌어올리고 그라운드에서 더 나은 판단을 내릴 수 있도록 발전해야 한다. 스스로 냉정하게 돌아볼 필요가 있지만 경기 중 납득하기 어려운 장면이 있었던 것도 사실"이라고 덧붙였다. 앞서 포체티노는 요로의 퇴장 판정에 불만을 표한 바 있다.

불행 중 다행으로 요로의 징계가 철회되면서 전력 누수만큼은 막게 됐다. 잉글랜드축구협회(FA)는 25일 공식 홈페이지를 통해 "맨유의 항소가 받아들여짐에 따라 요로에게 부과된 1경기 출전 정지 징계가 철회됐다"며 "독립 위원회의 상세 판결은 추후 공개될 예정"이라고 발표했다. 이로써 그는 오는 29일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열리는 브렌트퍼드와 2026/27 PL 12라운드 홈 경기에 출전할 수 있게 됐다.