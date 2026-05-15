급작스레 경기 장소 변경되자…충남아산FC 사무국 및 지원 스태프 거리 홍보 진행

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 오는 17일 이순신종합운동장에서 펼쳐지는 수원FC와 K리그2 12라운드 홈경기를 앞두고 아산시 관내 유동 인구 밀집 지역에서 홈경기 홍보 활동을 진행했다고 15일 밝혔다.

충남아산FC의 이번 홍보 활동은 경기 장소가 급작스레 변경됨에 따라 팬들에게 경기 장소를 재차 알리고자 진행됐다. 충남아산FC는 “경기 일정이 임박한 시점에서 경기 장소가 변경된 만큼 시민들에게 적극적으로 알리고자 여러 홍보 방안을 논의했고 시민들과 직접 소통하기 위해 사무국 직원과 지원스태프가 함께 거리 홍보 활동을 펼쳤다”고 설명했다.

당초 충남아산FC는 오는 17일 수원종합운동장에서 수원FC와 K리그2 12라운드를 치를 예정이었다. 그러나 수원종합운동장에서 아시아축구연맹(AFC) 여자챔피언스리그(AWCL)이 개최됨에 따라 경기의 홈-원정이 변경, 이순신종합운동장에서 맞붙는다. 10월 25일 이순신종합운동장에서 펼쳐질 예정인 두 팀의 맞대결은 수원종합운동장에서 킥오프한다.

이날 사무국 직원과 지원스태프는 아산시 관내 유동 인구가 많은 충무병원 사거리, 천안아산역 등 주요 지역 9곳에서 홍보 활동을 펼쳤다. 경기 일자와 장소가 담긴 현수막을 활용해 출근길 차량과 거리 시민들에게 경기 정보를 안내했으며 구단 유니폼을 착용해 시민들의 눈길을 끌었다.

특히 이번 홍보 활동은 출근과 등교가 집중되는 오전 시간대에 맞춰 진행됐다. 시민들이 많이 이동하는 생활 동선에서 직접 홈경기 정보를 전달하며 경기장 변경으로 인한 혼선을 줄이고 시민들의 관심을 높이는 데 중점을 뒀다.

박명화 사무국장은 “온라인 홍보가 중심이 되는 시대지만 지역 구단으로서 시민들을 직접 만나 경기 소식을 전하는 일 역시 여전히 필요하다고 생각한다. 사무국 직원들이 한마음으로 거리에서 발로 뛰며 홈경기를 알린 뜻깊은 시간이었다. 갑작스러운 경기 장소 변경에도 많은 팬들이 이순신종합운동장을 찾아 선수들에게 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.