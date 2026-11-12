금주 안으로 ‘오피셜’ 공식발표 나올 가능성 크다! ‘HERE WE GO SOON’ 맨체스터 유나이티드, 포체티노 감독과 원칙적 구두 합의

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최다우승(20회)을 자랑하지만, 최근 몇 년간 계속 내리막길을 걸으면서 예전 명성에 걸맞지 않은 모습을 보이고 있는 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)가 새 사령탑으로 마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 감독을 선임하기로 결단을 내렸다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 12일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “맨체스터 유나이티드는 포체티노 감독을 새 사령탑으로 선임하기 위해 원칙적으로 구두 합의를 맺었다”고 이적이나 계약이 거의 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO SOON’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 맨체스터 유나이티드는 포체티노 감독을 데려오기 위해 미국축구연맹과 협상 중이다. 지난 8월 미국축구연맹과 재계약을 체결한 포체티노 감독은 당시 계약서에 특정 빅 클럽으로부터 제안을 받을 경우에 발동되는 1000만 달러(약 132억 원)의 바이아웃(최소 이적허용 금액) 조항이 있는데, 바이아웃 조항을 언제 지불할지 결정해야 한다.

맨체스터 유나이티드는 미국축구연맹과 협상을 진행하는 동시에 금일 마이클 캐릭 감독을 경질할 예정이다. 현지에선 최근 모나코로 건너가 짐 랫클리프 구단주를 만났던 제이슨 윌콕스 스포츠 디렉터와 오마르 베라다 최고경영자(CEO)가 구단으로 복귀한 후 캐릭 감독과 대면으로 만나서 상황을 설명한 후 최종적으로 해임을 통보할 거로 보고 있다.

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캐릭 감독과 그의 코칭스태프를 해임하는 데 발생하는 위약금은 500만 파운드(약 88억 원)로 예상된다. 그렇게 되면 알렉스 퍼거슨 감독 시대 이후 맨체스터 유나이티드가 지난 13년 동안 사령탑을 선임하고 경질하는 데 드는 비용이 무려 1억 파운드(약 1761억 원)를 넘어설 것으로 관측되고 있다.

맨체스터 유나이티드는 현재 EPL 기준 20개 구단 가운데 유일하게 1승(5무4패)에 그치고 있다. 순위는 18위(승점 7)에 머물며 강등권에 놓여 있다. 물론 잔류 마지노선인 17위 코벤트리 시티(승점 9)와 격차가 크진 않다. 하지만 이사회에선 분위기 반전이 필요한 가운데 이달 A매치 휴식기가 사령탑을 교체할 적기라고 판단하면서 캐릭 감독을 경질하기로 의견을 모았다.

한편, 포체티노 감독은 맨체스터 유나이티드 지휘봉을 잡는다면 2년 만에 EPL로 복귀하게 된다. 포체티노 감독은 지난 2023년부터 첼시를 이끌다가 1년 만에 상호합의하에 계약을 해지한 후 미국 사령탑으로 부임했다. 이에 앞서 사우샘프턴(2013~2014년)과 토트넘(2014~2019년)을 이끌면서 EPL에서 오랜 시간 커리어를 쌓기도 했다.