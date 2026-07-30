"근데 왜 졌어요?" 우려한 게 터졌다, 축구협회 시스템 검증 청문회 질문 수준에 팬들 "국회의원도 공부해야"

[골닷컴] 김형중 기자 = 월드컵 이후 추락한 한국 축구 수준 만큼, 청문회 질문 수준도 부끄러울 정도였다.





30일 국회 문화체육관광위원회 대한축구협회 청문회가 열렸다. 월드컵 참패 이후 대한축구협회 행정 시스템을 검증하고 바로잡기 위한 자리였다. 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 감독, 이용수 직무대행 등이 증인으로 참석했다.





이 자리에서 더불어민주당 최민희 의원이 증인으로 참석한 김진규 전 대표팀 코치에게 질문했다. 월드컵 조별예선 3차전 남아공전 손흥민과 이재성의 선발 제외 관련 질문이었다.





그는 한 유튜브 영상을 보여주며 물었다. 해당 영상은 남아공전 후반전 하이드레이션 브레이크 상황이었다. "저 선수가 '손흥민을 출전시켜야 한다' 이러고 있는 거다. 그리고 옆에서 김진규 코치가 들었다는 거다. 들었나?"라고 물음에 김 코치는 "들었다"라고 한 뒤 "저게 손흥민 선수가 아니라"라며 정정하려 했지만 "잠깐만요!"라는 최 의원에 의해 묵살 당했다.





이어 최 의원은 "남아공전에 손흥민 등등이 출전 못한 게 홍명보의 보복 차원이었다, 그런가?"라고 질문했다. 김 코치는 "아니오 그런 건 전혀 없었다"라고 답했고, 최 의원은 "전혀 없었어요? 여기 국회에요"라며 압박했다. 김 코치가 "알고 있다"라고 답했지만 최민희 의원은 "위증하면 안 된다"라고 재차 강조했다. 또 어떤 선수를 출전시켜야 한다는 거였냐고 물었고 김 코치는 "조규성 선수였다"라고 답했다.





그러자 축구 팬들 이야기를 꺼냈다. 최 의원은 "그럼 왜 축구 팬들은, 보도에도 난 얘기다, 손흥민과 이재성이 초기에 출전 안 한 게 패인이라고 보고 있나? 팬들이 틀린 거냐"라고 물었고 김 코치는 "저희가 생각하기엔 틀렸다고 생각한다"라고 말했다.





상황이 이상하게 흘러갔다. 최 의원은 "그럼 왜 졌냐? 왜 그렇게 졸전을 벌이고 왜 졌냐?"라고 물었다. 김 코치는 다소 황당한 표정으로 머뭇 거렸고 이내 "경기를 하다 보면 이런 상황도 저런 상황도 생기기 때문에"라고 말했다. 이어 "아무 문제 없냐, 1승과 1패는 늘 있는 일이냐"라는 질문에는 "이재성과 손흥민 선수가 안 뛰었다고 졌다고 생각하진 않는다"라고 침착하게 답했다.





그러나 질문은 계속 이어졌다. 최 의원은 "축구팬이 틀렸다? 왜 졌다고 생각하냐?라고 재차 물었고 김 코치는 "왜 이겼냐 졌냐를 여기서 말씀 드리기엔 불편한 게..."라며 말을 이어갔다. 그러자 최 의원은 김 코치의 답변을 중단시킨 후 "저런 태도 때문에 한국 축구가 좋은 선수 데리고 이 모양"이라며 질의를 마쳤다.





이를 본 축구팬들은 "손흥민은 저 때 뛰고 있었는데", "국회의원도 질문하려면 공부를 해야", "자료 조사도 쇼츠로 딸깍하고 말았네" 등등 안타까움을 표했다. 또 "저런 질문 나올까봐 걱정했는데 우려한 게 터졌다"라는 의견도 있었다.





이번 청문회는 대한축구협회의 행정상 과오와 공정성 시비, 붕괴된 시스템을 검증하고 바로 잡기 위해 열렸다. 그러나 경기에 왜 졌는지, 특정 선수를 왜 안 썼는지에 대한 질문이 나오며 취지에 맞지 않는 상황이 연출됐다. 한국 축구의 추락 만큼 안타까운 상황이었다.