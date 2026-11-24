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[골닷컴] 김형중 기자 = 화성FC의 발전이 눈부시다. 프로 2년차 사령탑 차두리 감독의 리더십이 빛난다.

화성은 22일 K리그2 플레이오프 진출을 확정했다. 7위 충남아산이 서울 이랜드 FC 원정에서 1-1로 비기며, 화성의 순위가 6위 이상으로 결정됐다. 이번 주말 최종 라운드 결과에 따라 5위 또는 6위로 플레이오프에 나선다.

지난 시즌 프로로 전환해 K리그2에 첫발을 내디딘 화성은 14개 팀 중 10위에 오르며 가능성을 봤다. 젊은 선수단과 함께 야심찬 출발을 한 화성으로선 올 시즌도 가능성을 입증해야 하는 시즌으로 고려했다. 역시나 초반에는 하위권에 맴돌며 프로의 높은 벽을 실감했다.

하지만 날이 따뜻해지며 반전이 시작됐다. 차두리 감독의 공격적인 전술이 완성도를 더하면서 리그를 뒤흔들었다. 5월 한 달 간 5경기 4승 1무로 패가 없었다. 차두리 감독은 지도자 인생 첫 K리그 이달의 감독상을 수상했다. 무패행진은 8경기까지 늘어났고 여름 한때 3위까지 올랐다. 시즌 후반부 원정 경기가 이어지며 고비를 맞이했지만 결국 6위를 사수했고 플레이오프 진출에 성공했다.

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홈 구장 화성종합경기타운은 내년 전국체전이 열린다. 대대적인 리모델링이 예정되어 있어 화성은 홈 경기를 대부분 몰아서 한 뒤, 9월 초부턴 원정 경기만 치렀다. 시즌 후반부에 힘이 떨어진 이유다. 보통의 시즌처럼 홈, 원정이 고르게 치러졌다면 더 높은 곳에 위치했을 수도 있다.

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차두리 감독은 “멀리 있는 결과를 쫓기보다 눈앞에 놓인 한 경기, 한 경기에 진심을 다해 부딪혔다. 자신의 몫을 다하며 성장해 준 선수들과 변함없이 믿어 주신 팬들 덕분에 너무나 감사한 선물을 받았다”라며 “선수단과 구단, 그리고 팬 모두에게 값진 기회가 찾아온 만큼, 후회 없이 즐길 수 있도록 마지막 순간까지 모든 걸 쏟아붓겠다”고 각오를 밝혔다.

차두리 감독의 말처럼 선수들의 성장이 눈부셨다. 플라나와 페트로프는 20골을 합작하며 K리그2 정상급 선수임을 입증했고, 이종성, 김병오와 같은 베테랑들이 묵묵히 자신의 역할을 해내며 팀을 이끌었다. 또 이전 소속팀에서 많은 기회를 받지 못했던 제갈재민, 김대환 등이 30경기 이상을 소화했고, 장민준, 박재성 같은 20대 초중반 선수들도 차두리 감독의 조련 속에 기량이 한층 발전된 시즌을 보냈다. 이 선수들이 차두리 감독의 현역시절처럼 지칠 줄 모르는 체력을 바탕으로 상대보다 한발 더 뛰고 공수전환을 빠르게 시도하는 것이 화성의 특징이다.

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플레이오프 상대는 아직 결정되지 않았다. 29일 김포FC 원정 경기 결과와 현재 3위 대구FC, 4위 서울 이랜드, 5위 부산아이파크의 최종전 결과에 따라 화성의 순위와 플레이오프 대진이 결정된다.