그나마 희망 한줄기 봤다...'아시안게임 금메달 핵심 CB' 김지수, A매치 데뷔 성공→김민재와 호흡

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[골닷컴] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 사우디아라비아에 졸전 끝에 충격적인 패배를 당했다. 암울했던 경기에서 그나마 김지수(22)가 A매치 데뷔에 성공하며 희망을 봤다.

한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와 친선경기에서 2-3으로 패했다. 1984년 이후 42년 만에 처음으로 사우디에 3골 이상을 내줬고, 2005년 이후 21년 만에 사우디에 패하는 굴욕을 맛봤다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위, 사우디는 55위다.

한국은 김승규 골키퍼가 장갑을 꼈고, 김민재와 이한범의 센터백, 양 풀백은 조현택과 설영우가 섰다. 중원은 황인범과 박진섭이 맡았고 측면은 황희찬과 이강인이 담당했다. 주장 손흥민과 오현규은 최전방 투톱에 나섰다.

전반전부터 쉽게 풀리지 않았다. 황희찬의 패스를 받은 손흥민의 왼발 슈팅, 이강인의 중거리포 등 두어 번의 찬스는 잡았지만 결과를 만들진 못했다. 한국의 빌드업 속도는 눈에 띄게 느렸고 상대 빌드업 시 압박은 빠르고 강하지 못했다. 중원은 헐거워졌고 시간이 갈수록 사우디가 분위기를 이끌었다. 전반 28분 사우디의 기습적인 중거리 슈팅이 나왔고 김승규 골키퍼가 몸을 날려 막아냈다.

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전반 막판으로 갈수록 사우디 공세가 심해지더니 전반 추가시간 스루 패스 한 방에 무너졌다. 마르완 알 사하피가 이한범과 설영우 사이를 파고 들었고, 각도를 줄이려 나오다 미끄러진 김승규를 따돌리고 오른발로 골망을 흔들었다.

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후반 초반 한국이 분위기를 끌어올렸다. 후반 2분 설영우의 크로스를 받은 오현규가 논스톱 슈팅으로 동점골을 만들었다. 그러나 동점골 넣은지 약 10분 만에 연속골을 내주고 말았다.

후반 11분 모하메드 칸노에게 실점했다. 이 과정에서 미드필더와 수비수들이 상대의 움직임에 맞춰 뛰지 못하며 기회를 허용했다. 한국의 수비 숫자는 많았지만 상대보다 느리고 많이 뛰지도 않다 보니 사우디는 쉽게 슈팅 찬스를 잡았다. 세 번째 골도 상대 측면 선수를 따라가지 못하면서 허용한 코너킥 상황에서 내줬다. 압둘레라 알 암리가 쇄도하며 머리로 돌려 놓을 때 오현규와 이명재가 따라 붙었지만 한 템포 늦게 대응하며 실점했다.

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한국은 교체로 들어간 이재성이 후반 23분 황희찬의 패스를 받아 추격골에 성공했다. 그러나 거기까지였다. 최전방의 오세훈과 오른쪽 풀백 최준, 측면의 엄지성 등 교체자원들이 분위기를 끌어올리고 압박 강도도 높였지만, 더 이상 사우디 골문을 공략하지 못했다. 결국 3-2 패배를 당했다.

아시안컵이 연기된 것이 다행일 정도로 졸전이었다. FIFA 랭킹 55위, 아시아에서도 중위권 팀을 상대로 경기 내내 끌려다니다 패했다. 아시안컵이 예정대로 1월에 열렸다면 참사가 날 수도 있던 경기력이었다. 선수들은 적극적이지 못했고, 모레노 감독은 전술적 유연성을 발휘하지 못했다.

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그나마 희망을 봤던 점은 김지수의 A매치 데뷔였다. 김지수는 후반 21분 이한범 대신 센터백으로 투입돼 김민재와 호흡을 맞췄다. 후반 23분 추격골 이후 한국이 페이스를 올려 사우디의 강한 공격을 마주한 상황이 많지는 않았지만 전반적으로 김지수의 움직임은 가벼워 보였다. 경기 종료 휘슬이 불릴 때까지 사우디에 이렇다 할 기회를 내주지 않으며 A매치 데뷔전을 끝마쳤다.

현재 프리미어리그 브렌트포드 소속의 김지수는 대체로 21세 이하 팀에서 뛰며 프리미어리그2 경기를 나서고 있다. 올 시즌 3경기에 출전해 모두 풀타임 활약했다. 지난 나고야-아이치 아시안게임에서는 이민성호의 핵심 수비수로 팀을 이끌며 금메달을 획득했다. 그는 동 나이대 아시아 선수들에 비해 한 차원 높은 경기력을 선보이며 우승에 큰 역할을 했다.

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2022년 성남FC에서 프로에 데뷔한 김지수는 2023년 브렌트포드로 이적했다. 지난 시즌에는 독일 분데스리가 2부 카이저슬라우테른에 임대 이적해 경험을 쌓았다. 리그 17경기와 포칼컵 1경기에 나서 1골을 넣었다. 2024/25시즌에는 경기 막판 교체로 출전하며 프리미어리그 3경기에 나섰지만 올 시즌에는 아직 프리미어리그 출전이 없다.